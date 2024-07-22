В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще нужно продержаться: когда улучшиться ситуация со светом

Отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицита может не быть вообще. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "Суспільне" сделал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Конечно, что есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", — сообщил Владимир Кудрицкий.

По его словам, дефицит немного уменьшится, и в течение августа будет постепенно уменьшаться в сентябре и в октябре, если не будет новых масштабных обстрелов.

"У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", — сказал он.

Кудрицкий напомнил, что в Украине половина генерации, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита.

"И знаете я вам так скажу, что любая другая энергосистема в этой ситуации просто бы сколлапсировала, просто бы был полон блекаут на недели или месяцы", — добавил глава "Укрэнерго".

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