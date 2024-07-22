В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще нужно продержаться: когда улучшиться ситуация со светом

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Кравцев Сергей
Отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицита может не быть вообще. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "Суспільне" сделал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
По его словам, дефицит немного уменьшится, и в течение августа будет постепенно уменьшаться в сентябре и в октябре, если не будет новых масштабных обстрелов.
Кудрицкий напомнил, что в Украине половина генерации, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита.
Читайте также на портале "Комментарии" — c графиками отключения света в Украине продолжается неразбериха. Непонятно, как происходит отключение. В частности, все больше вопросов к монополисту ДТЭК. Почему компания сокращает часы, когда есть свет? Если посмотреть на график, то раньше электричество подавали 8 часов в день, потом 6, сейчас вообще – 4. Почему ДТЭК не регулирует графики в зависимости от погодных температур? Если, к примеру, температура повышается, то монополист увеличивает часы отключения света. А, если прохладнее, как было вчера, ДТЭК все равно не добавляет часы, когда есть электроэнергия. Что происходит в этой сфере? Как можно объяснить такую арифметику? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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николай
сегодня, 16:21
пидняли цини и єлєктро єнєргия появилась