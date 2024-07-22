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В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще нужно продержаться: когда улучшиться ситуация со светом

Сентябрь и октябрь должны добавить украинцам оптимизма

сегодня, 15:40
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Кравцев Сергей

Отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицита может не быть вообще. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "Суспільне" сделал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще нужно продержаться: когда улучшиться ситуация со светом

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Конечно, что есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", — сообщил Владимир Кудрицкий.

По его словам, дефицит немного уменьшится, и в течение августа будет постепенно уменьшаться в сентябре и в октябре, если не будет новых масштабных обстрелов.

"У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", — сказал он.

Кудрицкий напомнил, что в Украине половина генерации, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита.

"И знаете я вам так скажу, что любая другая энергосистема в этой ситуации просто бы сколлапсировала, просто бы был полон блекаут на недели или месяцы", — добавил глава "Укрэнерго". 

Читайте также на портале "Комментарии" — c графиками отключения света в Украине продолжается неразбериха. Непонятно, как происходит отключение. В частности, все больше вопросов к монополисту ДТЭК. Почему компания сокращает часы, когда есть свет? Если посмотреть на график, то раньше электричество подавали 8 часов в день, потом 6, сейчас вообще – 4. Почему ДТЭК не регулирует графики в зависимости от погодных температур? Если, к примеру, температура повышается, то монополист увеличивает часы отключения света. А, если прохладнее, как было вчера, ДТЭК все равно не добавляет часы, когда есть электроэнергия. Что происходит в этой сфере? Как можно объяснить такую арифметику? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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николай

сегодня, 16:21

пидняли цини и єлєктро єнєргия появилась


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