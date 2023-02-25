В Украину завезли опасный рис с токсинами (ФОТО)

В нашу страну привезли опасный продукт – рис, в котором установлено превышение допустимых норм кадмия. Этот канцероген опасен для здоровья людей.

Токсический рис попал в Украину из Италии (фото из открытых источников)

Как свидетельствует сообщение Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), превышенная норма кадмия была обнаружена в рисе ризотто из Италии.

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В Госпродпотребслужбе уточняют, что информация об опасном продукте поступила от 17 февраля 2023 года (№ 2023.0797-fup 7).

Производитель: Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Италия; трейдер: WB Polska Sp. z o.o., Польша).

Получатель в Украине: ООО "БЮРО ВИН", ул. Мечникова, 9, г. Киев.

В этом продукте было установлено 0,23 мг/кг промилле кадмия (при допустимой норме 0,15 мг/кг).





Этот канцероген собирается в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке. Прежде всего, в печени и особенно в почках, период его частичного выведения из человеческого организма будет длиться от 10 до 30 лет. Когда вы обнаружили такой продукт на полках торговой точки, обратитесь в Госпродпотребслужбу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину попали из Швеции ядовитые чашки. Представители Главного управления Госпродпотребслужбы Одесского региона сообщили об опасной посуде, которую привезли украинским потребителям из Швеции. Важно, что опасная для здоровья составляющая – лигноцеллюлоза была обнаружена в чашках для кофе Huskee Cups в январе этого года. Этот товар экспортирован из Швеции, компания поставщик Espresso Gear, Billdal. Еще специалисты отмечают, что посуда поступила в адрес ООО "Бюро вин".