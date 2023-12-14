В Украину возвращаются морозы: когда будет холоднее всего

В украинских регионах уже скоро прогнозируется некоторое понижение температур. Уже в пятницу днем столбик термометра будет колебаться от -2° до 3°, только в южных областях будет до 7°. А самой холодной ожидается ночь на субботу. Об этом информирует известная синоптика Наталья Диденко.

Морозы в Украине (фото из открытых источников)

"Из ближайшей перспективы: самой низкой ожидается температура воздуха в ночь на субботу, на 16 декабря, -3...-9 градусов", — предупреждает Диденко.

При этом, по информации синоптика, этот декабрьский холод будет кратковременный – морозов на территории Украины пока больше не ожидают.

"Дальше, сколько видит синоптическое око, вплоть до Рождества — оттепель, теплая погода", — делает свой прогноз на декабрь Наталья Диденко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше. Циклон "Фил", нанесший ущерб в украинских регионах, был одним из сильнейших на территории черноморского региона за последние несколько десятков лет. Далее такие циклоны будут образовываться все чаще. Об этом предупреждает ученый и метеоролог Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Как утверждает специалист, указанный циклон имеет несколько особенностей, из-за которых он выделился на фоне других фронтальных вихрей, это видимо "глаз бури" на спутниковых снимках, "взрывное" углубление над морской поверхностью и очень компактные размеры центральной части. При этом, как размышляет Кибальчич, его нельзя называть "штормом века", так как и предварительно наблюдались вихри подобной силы (например, в октябре 1969 и ноябре 1992).

