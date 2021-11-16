В Украину возвращается потепление: синоптики рассказали, где будет до + 14 градусов

Погода в нашей стране снова кардинально изменится. На смену морозам придется смягчение температуры, в некоторых регионах будет + 14. Но потепление будет с осадками. Об этом информирует Meteoproq.

Погода в Украине принесет потепление (фото из открытых источников)

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, у нас снова будут природные качели. После похолодания станет тепло. Но погодная ситуация будет неустойчивой, температура будет колебаться, атмосферное давление будет меняться.

Синоптик рассказал, что 15-17 ноября будет новый гость, придет холодный скандинавский антициклон UTA. Из-за него температура упадет ниже нормы на 3-6 градусов. Столбик термометра в среднем в сутки будет показывать около нуля, а атмосферное давление будет выше, чем предусмотрено.

В четверг, 18 ноября, с запада активизируется новый циклон, который принесет с собой осадки: туман, дождь, даже в некоторых регионах будет идти мокрый снег. Также будет сильный ветер. Температура воздуха будет выше даже ночью, в некоторых регионах будет +14 градусов.

В воскресенье, 21 ноября в дневное время воздух прогреется и будем иметь+ 5+ 10 градусов, в южных регионах даже+ 12 +14 градусов тепла.

Напоминаем, что сайт "Комментарии" информировал о том, что В Украине идет похолодание и снег. Погода в нашей стране на выходные будет хорошая, солнечная, но холодная. Морозы будут напоминать о себе только ночью. Но с началом новой рабочей недели в большинство регионов придет холод, а после 19 ноября выпадет первый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр и Наталья Диденко. По прогнозу Диденко, в субботу и воскресенье будет хоть и солнечно, но уже будет ощущаться зимняя прохлада. Но солнечные лучи будут еще греть любителей прогулок. По ее словам, в эти выходные будут с солнцем, можно будет погреться от солнечного тепла. Температура в день 5-8 градусов. Уже с понедельника к нам придет очередной холодный арктический циклон, и дневная температура сразу упадет на 3-5 градусов.

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