В Украину возвращается потепление: синоптики рассказали, где будет до + 14 градусов

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Лиля Воробьева
Погода в нашей стране снова кардинально изменится. На смену морозам придется смягчение температуры, в некоторых регионах будет + 14. Но потепление будет с осадками. Об этом информирует Meteoproq.
Погода в Украине принесет потепление (фото из открытых источников)
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, у нас снова будут природные качели. После похолодания станет тепло. Но погодная ситуация будет неустойчивой, температура будет колебаться, атмосферное давление будет меняться.
Синоптик рассказал, что 15-17 ноября будет новый гость, придет холодный скандинавский антициклон UTA. Из-за него температура упадет ниже нормы на 3-6 градусов. Столбик термометра в среднем в сутки будет показывать около нуля, а атмосферное давление будет выше, чем предусмотрено.
В четверг, 18 ноября, с запада активизируется новый циклон, который принесет с собой осадки: туман, дождь, даже в некоторых регионах будет идти мокрый снег. Также будет сильный ветер. Температура воздуха будет выше даже ночью, в некоторых регионах будет +14 градусов.
В воскресенье, 21 ноября в дневное время воздух прогреется и будем иметь+ 5+ 10 градусов, в южных регионах даже+ 12 +14 градусов тепла.
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