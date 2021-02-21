В первой половине последней февральской недели, с 22 по 24 число, на территории Украины ожидаются снегопады и особенно морозная погода в некоторых регионах страны. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на сообщение Укргидрометцентра.

В Украину вернутся снег и морозы: синоптики озвучили прогноз погоды - фото из открытых источников

По данным источника, снежная погода ожидает жителей Левобережья на протяжении трех дней, а 24 февраля осадки возможны также в южной части страны.

В других регионов осадков не прогнозируют, однако на Правобережье погодные условия ухудшит туман и гололедица на дорогах. Показатели температуры будут колебаться в пределах 0...- 7 градусов ниже нуля ночью и 1...8 градусов с отметкой "+" днем.

Издание сообщает, что на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье не исключают аномального потепления до 13 градусов выше нуля. В то же время 23 февраля на востоке, а 24 февраля в Полтавской и Днепропетровской областях синоптики прогнозируют резкое снижение температуры ночью до -11...- 16 градусов мороза, а днем температурный показатель будет колебаться в пределах – до -6...-11 градусов ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, ветер будет иметь переменные направления, а его скорость сможет достигнуть 3-8 м/с. А 23 февраля на Левобережье и 24 февраля в южной части местами порывы будут в пределах 15-20 м/с.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, почему большинство коммунальных предприятий страны не были готовы к ухудшению погодных условий. По информации организации "Укравтодор", коммунальные службы тщательно выполняли свою работу. Однако главная проблема заключалась в обильном снегопаде, который не прекращался.





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