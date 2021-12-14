В Украину снова идут дожди и снег: прогноз погоды на 15 декабря

Завтра, 15 декабря, на южные территории нашего государства придут осадки, на восточных территориях ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха будет составлять 0-2 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На юге страны 15 декабря ожидаются дожди, а на востоке - снег (фото из открытых источников)

Ситуация с погодными условиями кардинально меняется в середине недели. В среду ночью и днем на западных, северных и центральных территориях осадков не ожидается. Они здесь в виде мокрого снега и дождя прошли недавно. Теперь будет снег на восточных территориях, где по ожидаемому прогнозу будет падать снег и мокрый снег. На южных территориях придут дожди. Синоптики предупреждают о сильном ветре, который будет на всех территориях 5- 10 м /с.

Важно, что в западных регионах ночью будет морозить от -7 до -2 градусов, днем станет теплее и температура будет достигать 0+ 3 градуса. В северных областях столбик термометра ночью будет показывать небольшой мороз от -2 до +1 градуса. На восточных территориях ночью столбик термометра будет показывать от 0 до+ 2, а днем станет еще теплее до + 4 градусов.

В южных регионах снова будет тепло, температура воздуха будет пестрая от + 2 до +5 градусов, а днем от+ 2 до+ 7 градусов. В центральных регионах синоптики прогнозируют ночью от -1 до +2 градусов, а днем +1+3 градуса.

В Киеве осадков ни ночью, ни днем не будет. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Столбик термометра ночью будет показывать от 0 до +2 градусов, а днем будет+ 2 +4 градуса.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Декабрьский холод, осадки в виде дождя и снега: погода принесет сюрприз на выходные. Сегодня, 4 декабря, на всей территории нашей страны существенно снизится температура воздуха. Придет декабрьский холод.

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