В Украину несется ураган: какие регионы накроет

В Киеве и Киевской области в ближайшем времени ухудшатся погодные условия. Хотя большая часть дня прошла без осадков, а ближе к вечеру ожидается дождь. Об этом предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Молнии, фото с открытых источников

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час в Киеве и Киевской области, и до конца суток, гроза", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в ближайшие один — два часа и в течение всего дня в столице. Со стороны юго-западных районов, ожидается сильный дождь, гроза, мощный ветер. Водителей призывают быть осторожными на дорогах и воздержаться от резких поворотов, высоких скоростей и держать дистанцию. Пешеходам порекомендовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не останавливаться под деревьями.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, осень пришла — а, следовательно, задвигались активнее холодные атмосферные фронты и ветер почувствовал себя увереннее на рубеже сезонов. Температура воздуха в столице не превысит 14, 15 градусов.



Словом, сентябрь призывает к осенней дисциплины, будто говорит — пора уже всем к работе после летнего беззаботного безделья.

Известно, что в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени возможные заморозки на почве. Деревья постепенно приобретают осеннего окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у лещины. Наши предки подметили: если 1 сентября дует ветер с севера — к холодной осени, а с юга — к теплой.





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