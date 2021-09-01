logo
Русский Українська

BTC/USD

47389.77

ETH/USD

3549.86

LTC/USD

176.09

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украину несется ураган: какие регионы накроет
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину несется ураган: какие регионы накроет

В ближайшие два часа следует ожидать грозу

сегодня, 17:05
Автор:

Хмільовська Інна

В Киеве и Киевской области в ближайшем времени ухудшатся погодные условия. Хотя большая часть дня прошла без осадков, а ближе к вечеру ожидается дождь. Об этом предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Украину несется ураган: какие регионы накроет

Молнии, фото с открытых источников

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час в Киеве и Киевской области, и до конца суток, гроза", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в ближайшие один — два часа и в течение всего дня в столице. Со стороны юго-западных районов, ожидается сильный дождь, гроза, мощный ветер. Водителей призывают быть осторожными на дорогах и воздержаться от резких поворотов, высоких скоростей и держать дистанцию. Пешеходам порекомендовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не останавливаться под деревьями.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, осень пришла — а, следовательно, задвигались активнее холодные атмосферные фронты и ветер почувствовал себя увереннее на рубеже сезонов. Температура воздуха в столице не превысит 14, 15 градусов.

Словом, сентябрь призывает к осенней дисциплины, будто говорит — пора уже всем к работе после летнего беззаботного безделья.

Известно, что в первый день осени почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени возможные заморозки на почве. Деревья постепенно приобретают осеннего окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у лещины. Наши предки подметили: если 1 сентября дует ветер с севера — к холодной осени, а с юга — к теплой.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что синоптик рассказал, какой будет погода до конца лета , а также о том, что Германию накрыли мощные ливни , в результате которых погибли люди.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/128415.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ