В Украину идут снегопады: какие регионы могут попасть под удар стихии

В предпоследний рабочий день этой недели, 20 января синоптики прогнозируют выпадение снега в западных регионах нашей страны. Вместе с тем в восточных регионах погода будет солнечной, осадков здесь не будет. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В западных регионах будет идти снег. В отличие от западных, в восточных регионах погодная ситуация осадков не предполагает. Будет морозец, и светит солнце. Важно, что столбик термометра в западных регионах днем будет показывать 0 — 2, в ночное время мороз увеличится до — 6 градусов. В северных регионах днем будет 0-4, ночью морозы увеличатся от -4 до -11 градусов. В восточных регионах днем морозы будут сильнее: от -2 до -5, в ночные часы здесь температура может минусовать местами до -10-16 градусов.

В центральных регионах днем будет +1+5, ночью придут морозы -3 — 10 градусов. В южных регионах дневного времени будет плюсовать +1 +5, ночью так же будет морозно: -3 -10 градусов.

В Киеве в течение целого дня будет падать снег. Днем будет 0 +3, в ночные часы будет морозить -3 -7 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что де Крещение ударят морозы. В крещенские морозы ударят практически по всей территории Украины. Но в основном изрядно заморозит в ночь перед праздником, а на самое Крещение температура не будет опускаться ниже -8 градусов. Синоптики рассказал, что в ближайшую ночь в среднем по стране стоит ожидать снижения температуры воздуха до -4... -9 градусов. Но наибольшие морозы следует ожидать в северо-восточной части Украины.

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