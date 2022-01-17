В Украину идут снегопады и морозы: где будет холоднее всего

Во вторник, 18 января, на всех территориях нашей страны, кроме южных, будет идти снег. Так же, в канун праздника Крещения, станут крепче январские морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптики утверждают, что завтра целый день в западных, северных и восточных регионах будут идти осадки в виде снега. На всех территориях страны будет облачно.

В частности, в западных регионах днем столбик термометра будет показывать 0 -2, а в ночное время — -2 -6 мороза. В северных регионах днем установится температура от -2 до -4 градуса, а ночью мороз будет составлять -4 -6 градусов. В восточных регионах днем будет температура -1 +3градуса, а в ночные часы -1-4 градуса мороза. В центральных регионах завтра днем столбик термометра будет показывать -1-3 градуса мороза, в ночные часы он усилится до -3-6 градусов. В южных регионах минус -1 до +1 градусов, в ночные часы мороз увеличится до -3 -6 градусов.

В городе Киеве в дневное время так же будет снежить. Столбик термометра будет показывать -2-4 градуса мороза, ночью станет холоднее -4 -6 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В Украине ожидается дождь в виде снега, а в некоторые дни в виде снега с дождем. Кроме того, в страну снова возвращаются ночные морозы. На следующей неделе погода в Украине снова изменится. С понедельника украинцев ожидает мокрый снег, который 17 января пройдет в большей части страны. Днем температура воздуха еще останется выше 0. А к ночи абсолютно во всех областях будет минусовая температура.

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