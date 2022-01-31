В Украину идут снегопады и морозные ночи: синоптики обновили прогноз погоды

Завтра, 1 февраля, осадки в виде снегопадов придут на западные территории нашей страны. Столбик термометра в пределах суток будет показывать от -6 мороза до + 8 градусов тепла. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По их прогнозу, во вторник метели придут на территории Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей. В Карпатах будут возможны сходы лавин, поэтому по предупреждению прогнозистов, в этот день лучше не отправляться в походы и путешествия в горы. Чтобы не подвергнуть себя опасности.

На других территориях нашей страны переменная облачность и осадков не предвидится. Но почти во всех регионах, за исключением Херсонщины и территории Крыма, на автострадах будет гололедица.

В первый день февраля в западных регионах днем от -1 до+ 1 градуса, ночью от -2 до -6 градусов мороза. В северных регионах днем от -1 до -2 градуса, ночью мороз усилится от -3 до -6 градусов. В восточных регионах столбик термометра днем будет показывать от -1 до +2 градусов, ночью от -2 до -6 градусов февральского мороза. В южных регионах днем температура будет плюсовать от +4 до +8градусов, ночью придут морозы от -2 до -5 градусов. В центральных областях днем ожидается от -1 до +2 градусов, ночью от -3 до -6 градусов.

В столице нашей страны осадков не будет, синоптики прогнозируют лишь переменную облачность. Порывы юго-западного ветра будут достигать 7- 12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от -4 до -6 градусов мороза, днем — от 0 до -2 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину пришло потепление и мокрый снег.

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