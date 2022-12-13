В Украину идут сильные морозы: когда и где изменится погода

В нашей стране синоптики предупреждают об ощутимом понижении температуры уже в ближайшие дни. В некоторых местностях ожидается до – 15 градусов мороза. Об этом информируют в социальных сетях синоптики из Укргидрометцентра.

В Украину идут морозы (иллюстративное фото из открытых источников)

Важно, что еще 14 и 15 декабря больших снегопадов не ожидают За исключением территорий западных и северных регионов, где будет идти снег, и в некоторых местностях будет метель. В южных регионах пройдут дожди.

Столбик термометра в ночное время будет показывать — 4-10 ° мороза, в западных регионах будет холоднее, температура опустится до -15 ° мороза. Днем, в среду будет теплее, будет морозить до 0-6°.

В конце недели станет теплее. В четверг температура будет плюсовать до+ 3 градусов, в южных регионах будет + 7° тепла.

Синоптики предупреждают водителей об гололедице на дорогах и напоминают пешеходам и водителям об осмотрительности.

Прогноз от народных синоптиков

Как прогнозирует Владимир Деркач, с 15 декабря в нашу страну снова вернется холод. Морозы будут крепнуть до 20 декабря. После этого последует несколько теплых дней с оттепелью.

Последняя декада декабря снова будет с морозами и снегом. Как прогнозирует Владимир Деркач, последние дни года будут периодом сплошного минуса.

В своих прогнозах народные синоптики предполагают, что в декабре будет теплее всего, как в другие зимние месяцы. Значительное понижение температуры и обильные снегопады следует ожидать в последней декаде января и в течение февраля.

Вместе с тем народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 15 декабря будет теплее, середина месяца начнется с вероятной оттепели и мокрого снега.

В своей книге он отметил, что теплая погода без мороза будет держаться до Нового года, поэтому, возможно, новогодний праздник будет без снега.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Украине сильно изменится погода .

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