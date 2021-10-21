В Украину идут морозы до -7: где будет холоднее

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Лиля Воробьева
В конце недели, как раз на выходные, в нашей стране снова похолодает. Виновник — холодный арктический воздух, который придет на наши территории. Синоптики говорят, что в некоторых местах даже будет -7 мороза. А потом еще вернется тепло.
Погода в Украине принесет сильный холод и мороз (фото из открытых источников)
Как прогнозирует Наталья Диденко, снова резко похолодает уже в субботу, 23 октября. А 24-25 октября холод придет на все наши территории.
По ее словам, арктический воздух будет тянуть холод за собой. Теплая температура 23 октября сохранятся в южных, восточных и немалой части центральных территорий нашей страны. В воскресенье и понедельник, и там изменится ситуация, придет арктический воздух и термометр будет показывать минусы октябрьского холода. Днем потеплеет до+ 5 +11 градусов.
Вместе с тем в пятницу Наталья предусматривает теплый день. Будет +14 +20 градусов вокруг, кроме западного региона, где уже станет холоднее. Только+10 +16.
Вместе с тем в подавляющем большинстве регионов будут и сильные порывы штормового ветра. Поэтому следует быть внимательными и осторожными.
В столице страны 22 октября выпадет теплая погода, температура воздуха будет+ 16 +17 градусов. Но так же с сильным ветром. Осадков не будет.
Специалисты Украинского гидрометцентра составили свой прогноз. Они утверждают, что холодный воздух задержится еще и 26 октября. В ту ночь в восточных регионах местами будут морозы-7 градусов.
Будет ли еще тепло? Наталья Диденко отмечает, что теплый воздух придет на территорию нашей страны в самом конце октября, 27-29 числа.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине ворвется мощное потепление .
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