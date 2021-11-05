В Украину идут холодные дожди, а затем придут морозы: синоптики обновили прогноз

Погода в нашей стране уже приобретает зимний характер. На смену тёплым дням и ноябрьским дождям придет холод и некомфортные для нас ночные заморозки. Синоптики утверждают, что первая волна холода придет уже в эти выходные. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По прогнозу его синоптиков, в субботу, 6 ноября, будет прохладнее на западных, северных и центральных территориях. Здесь днем столбик термометра будет показывать +8+12, ночью, особенно на западе, температура понизится до+ 3+5 градусов. На восточных и южных территориях еще удержится тепло, поэтому здесь в дневное время будет плюсовать+ 12 +19 градусов. Ночью будет+ 5+11 градусов.

Вместе с тем пасмурная погода будет в субботу на северных, северо-западных и части центральных территорий.

В воскресенье, 7 ноября, погода, и температура воздуха будет во всех регионах почти одинаковой. Днем будет +9+ 12, ночью будет+ 2+ 7. Холоднее станет на Закарпатье, днем +7 +9, пройдет дождь. В других регионах осадков не будет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине резко изменится погода. Погода в конце недели преподнесет сюрприз для украинцев. На выходные придет потепление. Местами будет плюсовать до+ 19. Вместе с тем прогнозисты предупреждают о сильном урагане и утренних туманах, которые станут препятствием для путешественников. По ее прогнозу, в ближайшие дни, то есть в четверг, 4 ноября, в нашей стране будут сильные порывы ветра. Это доставит неудобства жителям северных, западных и центральных регионов. Осадки завтра не предусматриваются, кроме мест на крайнем мероприятии.

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