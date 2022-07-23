В Украину идут грозы и шквальный ветер: в каких областях испортится погода (КАРТА)

В Украину идут грозы и шквальный ветер. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Молния

Так, по данным синоптиков, ночью (24 июля) во многих областях Украины ухудшится погода.

"24 июля ночью в большинстве западных областей, днем на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в предупреждении синоптиков.





Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают о пожарной опасности.

"23 и 24 июля в южных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой (23 июля и в большинстве западных и Житомирской областях) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности", — Укргидрометцентр.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский отреагировал на обвинения Путина и сравнил его с питоном и кашалотом. Зеленский прокомментировал очередное обвинение Путина. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что "Зерновой коридор": в разведке рассказали, есть ли военные угрозы для Украины. 19 июля в Стамбуле было подписано четырехстороннее соглашение.

Также "Комментарии" сообщали о том, что гривневый туризм и инфляция: почему НБУ поднял курс доллара сразу на 25% — кто от этого выиграл. Пока большинство граждан хватаются за голову, анализируя последствия от скачка курса доллара, предприимчивые граждане пытаются на этом заработать.

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