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В Украину идет существенное потепление: синоптики рассказали, когда и где изменится погода

В Украину еще придет теплая погода

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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На этой неделе погода в украинских регионах кардинально изменилась, стало холодно, обещают заморозки. Но уже к выходным, 13 октября, дождемся существенного потепления. Об этом сообщают в Укргидрометцентре .

В Украину идет существенное потепление: синоптики рассказали, когда и где изменится погода

Погода в Украине (фото из открытых источников)


10-11 октября

"В последующие двое суток без осадков, только завтра днем в северо-восточных областях и Крыму небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла", — написано в сообщении.

В частности, 10 октября на поверхности грунта, в Западном регионе, Житомирской и Винницкой областях, а 11 октября в большинстве других регионов в воздухе — заморозки 0-5°, столбик термометра будет показывать днем 7-14° тепла.

"Завтра в Одесской области и в Крыму, в среду на западе и юго-западе страны до 17°", — добавляют в Укргидрометцентре.

12 октября

В этот день без осадков, только в северных и северо-западных регионах днем местами ожидают небольшой дождь; прогнозируют повышение температуры на 4–8°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с, 12 октября в стране местами порывы ветра 15-20 м/с.

13 октября

В этот день ночью в стране, днем в Карпатском регионе, южной и восточных регионах местами небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

"Температура ночью 8-13 ° тепла, в северной части 5-10 °, днем 12-18 °, в южной части и центральных областях 16-22 °", — рассказали синоптики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой будет зима 2024 года в Украине . Погода в украинских регионах после солнечных дней в сентябре внезапно станет холоднее уже в начале октября. По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, который он рассказал, ч в украинские регионы придут ранние заморозки, а зима покажется холодной.



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