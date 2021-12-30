В Украину идет солнечная и теплая погода: синоптики обновили прогноз

В четверг, 30 декабря, в нашей стране синоптики прогнозируют солнечную погоду. На некоторых территориях наблюдается плюсовая температура. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В предпоследний день старого года, 30 декабря, будет погожая, солнечная погода без дождей и снега. Небольшие минусы будут только на восточных территориях.

На западных территориях днем столбик термометра будет колебаться от минуса до плюсов и будет -1 до +3 градусов, в ночные часы от 0 до — 8 градусов мороза. В северных регионах температура днем составит -3 — 5 градусов мороза, а ночью -6 — до 9 градусов.

В южных регионах 30 декабря днем столбик термометра будет минусовать -2 — 6 градусов, а ночью предполагается от -6 до — 9 мороза. В центральных регионах в дневное время прогнозируется температура от -3 до -5 градусов, а ночью — -7 -10 градусов мороза.

В Киеве синоптики осадки не прогнозируют. Днем будет небольшой мороз, столбик термометра будет показывать -1-3 градуса, а ночью похолодает, температура составит от -6 до -8 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптики призывают туристов не идти в горы . Любителей зимних походов в горы синоптики заранее предупреждают об опасности. Потому что 28-29 декабря там возможно сход лавин, поэтому нужно удержаться и подождать более благоприятной погоды. В обнародованном на сайте центра обращении говорится, что на высокогорьях Прикарпатья и восточной части Закарпатья синоптики ожидают значительную снеголавинную опасность (3-й уровень). Самая большая опасность — на высокогорьях Ивано-Франковской области и Закарпатья

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