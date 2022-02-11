В Украину идет похолодание: какой будет погода на выходных

По словам народного синоптика Натальи Диденко, ближайшей ночью и в субботу утром большинство территории Украины накроют осадки. Только на Юге страны ожидается сухая погода. Об этом специалист написала на своей странице в соцсети Facebook.

Погода в Украине - фото из открытых источников

Солнечная, но холодная погода, будет формироваться под влиянием антициклона, который в субботу подвинется в сторону Украины.

Днем 12 февраля в большинстве областей будет сухо, а мокрый снег пройдет в восточной части страны.



Диденко отметила, что если на выходных вы хотите куда-то поехать и ощутить приближающуюся весну, то лучше сделать это в воскресенье.

13 февраля будет холодно, однако день будет очень солнечным. В ночь на воскресенье столбики термометров в большинстве регионов опустятся до 2-9 градусов мороза. Днем будет несколько теплее — до 5 градусов со знаком "+". При этом на Востоке Украины ожидается температура в пределах +2..-2 градуса. Осадков также в этот день не прогнозируется.

По словам синоптика, на выходных ветер будет вести себя "интересно". В субботу ожидается вплоть к штормовому, а в воскресенье "угомониться" и ослабеет.

В Киеве в ближайшую ночь — без осадков, однако утром 12 февраля возможен мокрый снег. В воскресенье будет сухо. Температура воздуха ожидается в пределах 0...+3 градусов в дневное время.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что климатолог предупредила украинцев о резком и внезапном наступлении весны. Украина постепенно начинает переходить в непривычный для нее климат. К примеру, летом 2022 прогнозируется существенное увеличение осадков.





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