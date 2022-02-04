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Климатолог предупредила украинцев о резком и внезапном наступлении весны: подробности

Страна начинает постепенный переход в несвойственный для нее климат

сегодня, 10:46
Автор:

Елизавета Черных
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По словам климатолога Светланы Бойченко, являющейся ведущим научным сотрудником Института геофизики им. Субботина НАНУ, в 2022 году в стране стоит ожидать резкого наступления весны, а с ней и потепления. Это для Украины нетипично. Об этом специалист рассказала Радио НВ. 

Климатолог предупредила украинцев о резком и внезапном наступлении весны: подробности

Климатолог предупредила украинцев о резком и внезапном наступлении весны - фото из открытых источников

Она подчеркивает, что климатологи делают выводы исходя из тенденции. За последние десять весна в Украину приходит раньше, чем обычно. 

"Весна однозначно придет, но мы наблюдаем последнее десятилетие, что весна у нас начинается раньше, чем это было, например, во второй половине или в середине XX века, то есть это уже апрель", — сообщила Бойченко, добавив, что тепло наступит резко и внезапно. 

Климатолог обратила внимание, что страна начинает постепенный переход в несвойственный для нее климат. Например, уже этим летом прогнозируется увеличение количество осадков. В июне, по словам Бойченко, мы будем наблюдать определенную повторяемость аномально высокой температуры воздуха. Такие изменения ранее не были характерны. 

"То есть мы немного переходим в другой климат", — добавила климатолог. 

К тому же, изменения климата сказываются и на погоде зимой. Теперь в зимний период мы наблюдаем больше осадков в виде снега и небольшое уменьшение средних температур. На протяжении следующих десяти лет снегопады участятся, а температура снизится. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали о погоде в стране в феврале. В частности, специалисты отметили, что на февральские морозы рассчитывать не стоит — температура в этом месяце в среднем составит от 0 до -5 градусов.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/pogoda-v-ukraine-kogda-pridet-vesna-2022-prognoz-v-den-surka-novosti-ukrainy-50213474.html
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