В Украину идет похолодание: где ожидаются дожди и грозы

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Вечканова Елена
Ближайшие
несколько дней украинская погода будет "подчиняться" желанию пришедшего в
страну циклона. По информации отечественной синоптикини Наталки Диденко, такие изменения
принесут большинству регионов обильные дожди (местами грозовые) и небольшое
снижение температуры.
В Украину идут настоящие майские грозы. Фото из открытых источников
Как пишет специалистка
в личном Telegram-канале, осадки во вторник, 18 мая,
следует ожидать по всей Украине. Диденко отмечает, что дожди не будут
продолжительными, однако не исключает наличие грозовых фронтов (карта гроз ниже — ред.). Также синоптик
предупреждает, что грозы могут вызвать более сильные порывы ветра.
В целом
температурный режим останется вполне весенним. Максимальными температурами — от
+20 до +24 градусов — смогут насладиться жители восточных областей. Чуть прохладнее,
+18…+22°С, будет на юге страны. До 21 градуса тепла прогреется воздух в
северных регионах Украины. Холодней всего будет, ожидаемо, на западе страны — отметки
термометров достигнут лишь +16…+18°С.
Интересно, что в
центральной Украине 17 мая будет наблюдаться настоящий температурный разброс — от
17 градусов тепла в Виннице до 23 градусов — в Днепре.
Дожди с грозами
не обойдут во вторник и столицу. Наталка Диденко говорит, что температура в Киеве
будет колебаться в районе +18-19°С.
Также синоптик
отметила, что дождливая погода может задержаться в Украине практически до
выходных. Уже в пятницу температурные показатели должны начать повышаться, а количество
осадков — уменьшится.
Добавим, что, по
словам Диденко, метеозависимым людям стоит опасаться не только изменений
погодных условий, но и приближающихся магнитных бурь. Вкупе с пришедшим
циклоном многие украинцы могут чувствовать легкое и не очень недомогание.
Напомним, ранее "Комментарии"
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