В Украину идет похолодание: где ожидаются дожди и грозы

Ближайшие несколько дней украинская погода будет "подчиняться" желанию пришедшего в страну циклона. По информации отечественной синоптикини Наталки Диденко, такие изменения принесут большинству регионов обильные дожди (местами грозовые) и небольшое снижение температуры.



В Украину идут настоящие майские грозы. Фото из открытых источников

Как пишет специалистка в личном Telegram-канале, осадки во вторник, 18 мая, следует ожидать по всей Украине. Диденко отмечает, что дожди не будут продолжительными, однако не исключает наличие грозовых фронтов (карта гроз ниже — ред.). Также синоптик предупреждает, что грозы могут вызвать более сильные порывы ветра.

В целом температурный режим останется вполне весенним. Максимальными температурами — от +20 до +24 градусов — смогут насладиться жители восточных областей. Чуть прохладнее, +18…+22°С, будет на юге страны. До 21 градуса тепла прогреется воздух в северных регионах Украины. Холодней всего будет, ожидаемо, на западе страны — отметки термометров достигнут лишь +16…+18°С.

Интересно, что в центральной Украине 17 мая будет наблюдаться настоящий температурный разброс — от 17 градусов тепла в Виннице до 23 градусов — в Днепре.

Дожди с грозами не обойдут во вторник и столицу. Наталка Диденко говорит, что температура в Киеве будет колебаться в районе +18-19°С.

Также синоптик отметила, что дождливая погода может задержаться в Украине практически до выходных. Уже в пятницу температурные показатели должны начать повышаться, а количество осадков — уменьшится.

Добавим, что, по словам Диденко, метеозависимым людям стоит опасаться не только изменений погодных условий, но и приближающихся магнитных бурь. Вкупе с пришедшим циклоном многие украинцы могут чувствовать легкое и не очень недомогание.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое лето прогнозируют украинцам отечественные синоптики. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.

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