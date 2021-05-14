Летнее тепло и грозы: какой будет погода в Украине на выходных

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Вечканова Елена
Украинцы с
нетерпением ждут прихода настоящего жаркого лета, дабы избавиться от всех
дополнительных согревающих одежд до следующего осенне-зимнего сезона. Порадует
ли Украину подобная погода уже в эти выходные, 15-16 мая, подробно рассказала
украинская синоптик Наталка Диденко.
Западные и северные области на выходных накроет дождями. Фото из открытых источников
По словам
специалистки, в некоторых регионах страны ближайший уик-энд обещает принести
дополнительные осадки. Так, западные и северные области встретятся с дождями в
субботу. В воскресенье задождит в Харьковской области и на отдельных
территориях юга Украины.
Диденко отмечает,
что нередко дожди будут сопровождаться грозами — что является еще одним
предвестником скорого прихода тепла.
Впрочем, украинцы
из остальных регионов страны уже могут встретиться с летом. Суббота-воскресенье
для центральных и восточных областей обещает пройти без осадков, зато с
высокими температурными показчиками.
По словам Наталки
Диденко, жарче всего будет в восточных областях. Ртутные столбики в этом
регионе поползут до 25-28 градусов тепла.
Совсем немного тепла
"уступят" южные области, где ожидается от +22 до +27 градусов. Интересно, что
на территории Одещины температура воздуха прогреется сразу до 24° С.
В центральной Украине
холода также не ожидается — прогнозируется от 20 до 25 градусов тепла.
Самыми низкими
температурами, видимо из-за обилия осадков, отличатся западные (+16…+22° С) и северные
(+18…+22° С) области.
Жителям столицы
обещают дождливую субботу. Наличие грозы также не исключается, температура
воздуха прогреется до 21 градуса тепла. А вот воскресенье должно стать чуть
теплее и намного "суше" — без осадков и температура до +23° С. Впрочем, расслабляться
не стоит — с понедельника киевлянам снова станет немного холоднее.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какое лето прогнозируют украинцам отечественные синоптики. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, кому из знаков зодиака должна этим летом улыбнуться удача.
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