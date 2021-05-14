Летнее тепло и грозы: какой будет погода в Украине на выходных

Украинцы с нетерпением ждут прихода настоящего жаркого лета, дабы избавиться от всех дополнительных согревающих одежд до следующего осенне-зимнего сезона. Порадует ли Украину подобная погода уже в эти выходные, 15-16 мая, подробно рассказала украинская синоптик Наталка Диденко.



Западные и северные области на выходных накроет дождями. Фото из открытых источников

По словам специалистки, в некоторых регионах страны ближайший уик-энд обещает принести дополнительные осадки. Так, западные и северные области встретятся с дождями в субботу. В воскресенье задождит в Харьковской области и на отдельных территориях юга Украины.

Диденко отмечает, что нередко дожди будут сопровождаться грозами — что является еще одним предвестником скорого прихода тепла.

Впрочем, украинцы из остальных регионов страны уже могут встретиться с летом. Суббота-воскресенье для центральных и восточных областей обещает пройти без осадков, зато с высокими температурными показчиками.

По словам Наталки Диденко, жарче всего будет в восточных областях. Ртутные столбики в этом регионе поползут до 25-28 градусов тепла.

Совсем немного тепла "уступят" южные области, где ожидается от +22 до +27 градусов. Интересно, что на территории Одещины температура воздуха прогреется сразу до 24° С.

В центральной Украине холода также не ожидается — прогнозируется от 20 до 25 градусов тепла.

Самыми низкими температурами, видимо из-за обилия осадков, отличатся западные (+16…+22° С) и северные (+18…+22° С) области.

Жителям столицы обещают дождливую субботу. Наличие грозы также не исключается, температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла. А вот воскресенье должно стать чуть теплее и намного "суше" — без осадков и температура до +23° С. Впрочем, расслабляться не стоит — с понедельника киевлянам снова станет немного холоднее.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое лето прогнозируют украинцам отечественные синоптики. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.

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