logo
Русский Українська

BTC/USD

50523.61

ETH/USD

3999.23

LTC/USD

328.68

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Летнее тепло и грозы: какой будет погода в Украине на выходных
commentss НОВОСТИ Все новости

Летнее тепло и грозы: какой будет погода в Украине на выходных

Жителям западных и северных областей в эти выходные стоит ждать обильных дождей и даже гроз

сегодня, 14:25
Автор:

Вечканова Елена

Украинцы с нетерпением ждут прихода настоящего жаркого лета, дабы избавиться от всех дополнительных согревающих одежд до следующего осенне-зимнего сезона. Порадует ли Украину подобная погода уже в эти выходные, 15-16 мая, подробно рассказала украинская синоптик Наталка Диденко.

Летнее тепло и грозы: какой будет погода в Украине на выходных

Западные и северные области на выходных накроет дождями. Фото из открытых источников

По словам специалистки, в некоторых регионах страны ближайший уик-энд обещает принести дополнительные осадки. Так, западные и северные области встретятся с дождями в субботу. В воскресенье задождит в Харьковской области и на отдельных территориях юга Украины.

Диденко отмечает, что нередко дожди будут сопровождаться грозами — что является еще одним предвестником скорого прихода тепла.

Впрочем, украинцы из остальных регионов страны уже могут встретиться с летом. Суббота-воскресенье для центральных и восточных областей обещает пройти без осадков, зато с высокими температурными показчиками.

По словам Наталки Диденко, жарче всего будет в восточных областях. Ртутные столбики в этом регионе поползут до 25-28 градусов тепла.

Совсем немного тепла "уступят" южные области, где ожидается от +22 до +27 градусов. Интересно, что на территории Одещины температура воздуха прогреется сразу до 24° С.

В центральной Украине холода также не ожидается — прогнозируется от 20 до 25 градусов тепла.

Самыми низкими температурами, видимо из-за обилия осадков, отличатся западные (+16…+22° С) и северные (+18…+22° С) области.

Жителям столицы обещают дождливую субботу. Наличие грозы также не исключается, температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла. А вот воскресенье должно стать чуть теплее и намного "суше" — без осадков и температура до +23° С. Впрочем, расслабляться не стоит — с понедельника киевлянам снова станет немного холоднее.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое лето прогнозируют украинцам отечественные синоптики. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, кому из знаков зодиака должна этим летом улыбнуться удача.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/PohodaNatalka/1214
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ