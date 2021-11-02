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В Украину идет первый снег: синоптики назвали дату

Синоптики рассказали, как изменится погода

2 ноября 2021, 23:00 comments1757
Автор:

Лиля Воробьева
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Погода в ноябре этого года  будет совсем неосенняя. На смену осенним туманам и желтому падолисту придет холод и даже первый снег. Об этом предупреждают синоптики. Их прогноз обнародует Gismeteo.

В Украину идет первый снег: синоптики назвали дату

В Украину идет снег (фото из открытых источников)

Ждать первого ноябрьского снега уже недолго. Прогнозисты утверждают, что он придет уже в первой половине следующей недели. Температура также снизится до+ 2 -1 днем. Ночью будет уже –5.

Первая неделя ноября еще будет относительно теплой+ 10 +16, но все эти дни будет дождь.

По прогнозу Натальи Диденко, осадки 3 ноября будут на Левобережье. Помимо этого прибавится сильный ветер. Поэтому одеваться следует уже потеплее. Столбик термометра будет показывать +91+3. На южных территориях +12+16.

В четверг, 4 ноября станет теплее, дожди будут идти только в западных регионах. В пятницу осадки пройдут в северных и западных регионах. Вместе с тем ощутимые ноябрьские холода придут к нам уже 6-7 ноября. И  дождя в эти дни будет  меньше.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет резкое похолодание и ливни. После погожих выходных с солнцем и теплом погода будет ухудшаться. Синоптики предупреждают нас, что на первой неделе последнего месяца осени ждут большие дожди и похолодания. Как утверждают прогнозисты, холодная погода с надоедливыми дождями придет 3 ноября на большинство территорий. Температура будет достигать +7+9 градусов. По словам Натальи Диденко, 30-31 октября будет тепло с солнцем. Утром влажные октябрьские туманы. Прекрасная погода и красота, ведь на деревьях еще есть красивые золотые и багровые листья. Поэтому нужно наслаждаться погожими днями действительно золотой осени.


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Источник: https://www.gismeteo.ua/
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Обсуждения

яя

2 ноября 2021, 23:46

91????????????????????????????? ВЕСЁЛЕНЬКАЯ ТЕМПЕРАТУРКА

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