В Украину идет очень ранняя весна: синоптики обновили прогноз

Погода в нашей стране этой весной предполагается плюсовой, весна придет рано, однако возможны сюрпризы, как вот заходы "арктического" воздуха, и потому прогнозируются периоды похолодания. Как прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин, весна в нашей стране будет очень ранней.

Какая будет весна в Украине (фото из открытых источников)

В частности, последняя декада февраля, температура прогнозируется -3 +3 в ночное время и до+ 4 +9 днем, будет еще и влажно.

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Март придет с потеплением. Столбик термометра будет показывать +9 +11, в западных регионах температура будет еще теплее до +10 +13. При этом осадки не будут досаждать, а солнца станет больше.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14 + 18 градусов", — отмечает народный прогнозист.

При этом в апреле в украинских регионах теплую погоду заменит похолодание. В Карпатах возможно выпадет снег, на других украинских территориях пройдут первые весенние ливни, даже грозы. Вторая декада месяца будет переломной, ее изменит тенденция почти летних температур.

"Температура все чаще будет на уровне +15 +20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", — отмечает Станислав Щедрин.

Как свидетельствует месячный прогноз ресурса Gismeteo (данные для Киева), в начале весны будут высокие температуры, однако во время второй декады марта зима сделает попытку напомнить о своем времени "минусом" в течение дня и 5-7-градусными морозами ночью.

Затем столбик термометра снова будет плюсовать, солнечных погожих дней будет все больше.

По мнению Веры Балабух, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины, зима этого года выдалась аномально теплой. Например, в январе температура зафиксирована на 1-5 градусов выше климатической нормы.

"Причиной такой аномально-теплой погоды является изменение климата, обусловленное человеческой деятельностью, и особенности атмосферной циркуляции, которые наблюдались в северном полушарии. К таким процессам относится прежде всего Южное колебание, которое уже третий год находится в отрицательной фазе — Ла-Ниньо и влияет на погоду многих регионов и Украины также", — делает свой прогноз метеоролог.

Поэтому февраль тоже будет на 2-3 градуса теплее, чем это свидетельствует климатическая норма.

При этом средняя в этом сезоне температура воздуха допускается выше установленной на 1-2 градуса.

"Такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов. Тем не менее начало развивающегося стратосферного потепления может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать заходам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно, в первой половине весны", — резюмировала свой прогноз метеоролог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине резко ухудшится погода .