В Украину идет новая волна африканской жары: метеоролог рассказала, что будет с погодой

Понижение температуры после прогнозируемой в украинских регионах августовской жары продлится недолго. Синоптики уже говорят о новой африканской жаре, которая скоро придет на территорию Украины.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В частности, к предстоящим выходным в украинских регионах будут постепенно снижаться жаркие плюсы.

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"Жара будет спадать в результате того, что с северо-запада будет пытаться зайти в Украину холодная воздушная масса. Западные области почувствуют ее уже 31 августа, там температура воздуха снизится до 18-24 градусов. А север, центр, часть юга — 1-2 сентября. Киеве тоже жара спадет 1-2 сентября, то есть в это время здесь произойдет смена воздушной массы", — рассказала журналистам NV заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как она утверждает, дожди в ближайшие дни ожидают в западных регионах — 30-31 августа, 1-2 сентября будут дожди в центральных, северных и части южных регионов, кроме восточных.

"Не исключено, что 31 августа — 1 сентября и в Киевской области это изменение температуры приведет к грозовым дождям, ливням, но пока расчеты не определены", — предупреждает Голеня.

В столице, по прогнозам синоптика тоже будет постепенное понижение: 30 августа 31, затем 28, на первые дни 26 сентября.

В восточных регионах и на территории юго-востока погода кардинально не меняется, подчеркнула синоптик, возможно, на 2 градуса будет понижение температур в первые дни сентября.

"Но после этого снова может быть еще одна волна тепла на территории Украины — с 5 сентября температура снова будет повышаться. Снова может прийти воздух африканского происхождения с юго-запада. Таким образом, мы можем снова в большинстве областей выйти на 30, а юг и восток даже на 34… 36 градусов. Это будет 5-7 сентября. Верности в этом только 60%. В дальнейшем снова колебания температуры", — подытожила свой прогноз Наталья Голеня.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину идет жара из субтропиков