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В Украину идет мощное похолодание: в каких областях будет холоднее

В западных областях будет холоднее

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Погода в нашей стране в предпоследние выходные октября запомнится резким похолоданием и порывистым ветром. В субботу прохладный арктический воздух придет на западные территории, а в воскресенье минусовая температура будет господствовать на всех других территориях страны. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Украину идет мощное похолодание: в каких областях будет холоднее

Погода в Украине на выходные принесет похолодание (фото из открытых источников)

Как утверждают специалисты Гидрометцентра, в эту субботу, 23 октября теплое будет на южных, восточных и центральных территориях. Столбик термометра будет показывать в этот день+ 13 + 19 градусов.

Западные территории будут под влиянием арктического циклона, который пришел к нам из Финляндии, поэтому там уже будет резко холодать. Температура достигнет лишь+ 10 +14 градусов, тогда как на отдаленных, южных и восточных территориях столбик термометра будет показывать + 19 градусов. Вместе с тем, как утверждают синоптики, на юго-восточных территориях будет преобладать хмурая и дождливая погода.

В  воскресенье погода будет совсем другой. Столбик термометра из плюсов будет опускаться вниз и показывать +4+11 градусов дневной поры.

Как информировал сайт "Комментарии", что   Украину накроет мощный арктический циклон: какой будет погода на выходные . Резкое похолодание придет в эти выходные в нашу страну Это связано с мощным циклоном, который несет холодный арктический воздух из Финляндии. Холодная погода испортит выходные во многих европейских странах. На наших территориях столбик термометра резко опустится вниз на 5-7 градусив. За данным Украинского гидрометцентра, в субботу пройдут дожди на восточных и южных территориях, на Кировоградщине и Днепровщине. На других украинских территориях без осадков. В Карпатах выпадет мокрый снег, температура будет колебаться от-2 до +3 градусов.



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Источник: https://meteo.gov.ua/
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