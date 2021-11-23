В Украину идет мокрый снег и морозы до -9: синоптики обновили прогноз погоды

В нашу страну раньше на неделю приходит зима. Хотя на календаре еще ноябрь, синоптики прогнозируют снег и морозы. В частности, в среду, 24 ноября, в центральных и западных областях будет падать мокрый снег. А в самую ночь столбик термометра в некоторых областях опустится до -9 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

24 ноября на центральных и западных территориях синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. На других территориях нашей страны осадков не ожидается. В восточных регионах так же станет холодно. Столбик термометра опустится до -5-9. Днем станет теплее-1+1.

В центральных областях в ночное время будет -1+ 1, в дневные часы +3 +5. В южных регионах нашей страны 0-3, а в дневные часы +4 +7. На западных территориях будет холодно, в ночное время ожидается 0 -3, в дневные часы будет +3 +5. Вместе с тем во всех регионах страны синоптики прогнозируют сильный ветер 7-12 м/с.

В городе Киеве в дневную пору тоже прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Ночью он прекратится. В ночное время столбик термометра покажет -1 +1, в дневное время температура будет плюсовой +2+ 4.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, к каким областям Украины придет зима . По данным Укргидрометцентра, зима придет в Харьковскую область. Там будет холоднее всего, температура воздуха составит+ 5+ 7 градусов, а также прогнозируется мокрый снег. В северо-восточных регионах пройдут дожди. В целом погода в Украине будет сегодня ясной, в среднем температура будет колебаться в пределах+ 6+12 градусов. В большинстве областей прогнозируются сильнейшие порывы ветра.

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