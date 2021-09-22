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В Украину идет холодный шторм: какие регионы пострадают

Актуальный прогноз погоды в стране

22 сентября 2021, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева

Холоднее всего в нашей стране будет в четверг, 23 сентября. Почти минусовая температура в сочетании с сильным ветром — таким будет утро 24 сентября, в последний рабочий день недели. Но синоптики после холодного антициклона прогнозируют потепление.

В Украину идет холодный шторм: какие регионы пострадают

Погода в Украине принесет холодный шторм (фото из открытых источников)

Как прогнозирует Наталья Диденко, в предпоследний рабочий день недели в нашей стране температура будет едва ли не самой низкой, чем во всех странах Европы.

Столбик термометра 23 сентября на большинстве северных и центральных территорий покажет -+ 6+ 10 градусов, но в западном регионе станет несколько теплее -+ 9 + 13. В южных и восточных регионах еще теплее +10 +15. Дополнят синоптическую картинку сильные порывы ветра. И — осенняя слякоть будет везде, кроме западных территорий. Еще ночью с 23 на 24 сентября будет идти мокрый снег в Карпатах.

Наталья Диденко говорит, что 23 сентября в столице Украины будет самая низкая температура среди всех столиц Европы. Термометр покажет+ 9 градусов. Осенняя слякоть будет моросить целый день, а небо будет хмурым.

В последний рабочий день недели прохладу неприветливого сентября будет усиливать ветер сильных порывов, дожди будут царить повсюду.

Синоптик заранее предупреждает земляков о холодной неприветливой погоде и штормовых порывах ветра. И призывает всех быть внимательными.

Метеорологи Укргидрометцентра составили прогноз температур на выходные и начало следующей недели. 23 сентября они называют днем самых низких температур в сентябре, 24 сентября столбик термометра медленно  будет подниматься, но будут  господствовать большие осадки и штормовые порывы ветра. Солнышко и тепло появится с 25 по 27 число капризного сентября.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Украину накроет сильными грозами и холодом .


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4901360329893906
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