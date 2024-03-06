В Украину идет холод: что будет с погодой

Завтра, в четверг, 7 марта, погоду в Украине будет формировать антициклон. По этой причине погода будет сухая, но холодная. Об этом сообщает в своем прогнозе известный синоптик Наталья Диденко .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Синоптическая ситуация в Украине 7 марта будет определяться антициклоном, по имени Jasper, что означает преимущественно сухую погоду в большинстве областей", — рассказала прогнозистка.

Как утверждает Наталья Диденко, температура воздуха посреди недели будет низкой.

"В ближайшую ночь от 2 тепла до 5 мороза, в течение дня от 1 мороза до 5 тепла, в южной части 4... 9, в Закарпатье — до 11 градусов", — сообщает прогнозистка.

В столице завтра осадки тоже не прогнозируются. Ночью ожидается мороз до -2...-4, а днем столбик термометра будет показывать около нуля.

"Холодная погода продлится долго, перейдет на следующую неделю. А потепление начнется после 16 марта", — утверждает Наталья Диденко.

В частности, сегодня в Украину пришло похолодание. Как прогнозирует другой синоптик Игорь Кибальчич, местами ночью температура будет опускаться до -10 градусов. При этом ночью 7 марта на территории северо-восточных областей будет холоднеть до -5...-10 °С, а днем будет около 0 °С.

На выходные столбик термометра немного поднимется, но все равно погода будет холодной. Только днем на территории западных областей воздух прогреется до более комфортных 10...13°С.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше. Циклон "Фил", нанесший ущерб в украинских регионах, был одним из сильнейших на территории черноморского региона за последние несколько десятков лет. Далее такие циклоны будут образовываться все чаще.

