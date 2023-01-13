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В Украину идет европейская зима: синоптик удивила прогнозом погоды

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует новый виток потепления в Украине

сегодня, 11:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", в этом году традиционных крещенских морозов ждать не приходится. Об этом у себя в Facebook рассказала известный украинский синоптик Наталья Диденко. Наоборот, по ее прогнозу, в Украину идет новое потепление, пик которого придется именно на Крещение.

В Украину идет европейская зима: синоптик удивила прогнозом погоды

Зима. Фото: из открытых источников

"Итак, пока что ожидаем подъем столбиков термометров вверх, пик потепления — на Крещение", — говорит синоптик.

Однако, по прогнозу Натальи Диденко, надолго потепление не задержится. Ориентировочно с 23-24 января в Украине ожидается следующее похолодание.

Что касается температуры, то синоптик прогнозирует от 1 мороза до 3 тепла, на северо-востоке до 3 мороза, в западных областях 3-8 градусов тепла.

Также Наталья Диденко предупредила водителей и пешеходов об опасности гололеда.

"Аккуратно обходите скользкие участки, современная обувь спортивного или военного типа сейчас прекрасно адаптирована под метеоусловия – более элегантные сапоги или ботинки пусть уже в коробках пока полежат", – написала Диденко.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Еврокомиссия поддерживает идею Эстонии насчет ареста российских активов и последующей передачи таких средств для восстановления Украины. Тем временем в Киевской области начались первые проекты восстановления в рамках платформы UNITED24, о чём сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, какие важные моменты следует учесть, говоря, в том числе, о послевоенном восстановлении Украины?




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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid02KAdbYFrjknQWxX9255x3nM1Lj9jN9e5De8rR9Bi5o4PEUyePe4QisEb4t427C1cPl
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