В Украину идет циклон Axel: синоптик рассказала, как изменится погода

С четверга, 5 января, в нашей стране значительно изменится погода. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Украину придет скандинавский циклон Axel. Он придет к нам с осадками и сильным ветром.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как прогнозирует Диденко, осадки будут умеренные, в южных регионах — небольшие. В восточных регионах дожди и мокрый снег пройдут 5 января уже во второй половине дня и вечером.

"При перемещении атмосферных фронтов 5 января западный и юго-западный ветер будет усиливаться до сильных, местами до 15- 20 метров в секунду", — сделала предупреждение синоптикиня.

Столбик термометра, как прогнозирует Диденко, ночью будет показывать от +4 тепла до — 3 мороза. Завтрашний день еще будет с плюсами, +3+ 8 градусов, теплее всего в южных регионах и западных — до +7 +11 градусов. Холодная погода первой придет в регионы северо-востока нашей страны — 0 +4 градуса будет показывать столбик термометра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину идут сильные морозы . В регионах нашей страны продолжают властвовать аномальные плюсовые температуры. Во вторник, 3 января в южных областях столбик термометра будет плюсовать 14 градусов. Но скоро в украинские регионы придет морозная погода, правда, непродолжительная. В столице во вторник задержится плюсовая температура, на столбике термометра будет 9 градусов, но постепенно воздушные массы будут постепенно "съезжать". Как утверждает синоптика Наталья Диденко, холодные массы зайдут на украинские территории 4-6 января. Пик мороза и холода синоптики ожидают с 7 по 9 января. "Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10...-15 градусов", прогнозирует Диденко. Но холода будут властвовать недолго. Потому что с 10 января в нашу страну снова придет тепло и оттепель.





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