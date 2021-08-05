В Украину идет циклон: синоптик спрогнозировала неустойчивую погоду в стране

В пятницу, 6 августа, во многих регионах страны ожидается непогода. Вероятны дожди, шквалы и местами град. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНИАН.

Синоптик спрогнозировала неустойчивую погоду в стране - фото из открытых источников

"Циклон завтра, 6 августа, обусловит сложную погоду на западе, севере и в центральных областях Украины", — предупреждает синоптик.

По словам Диденко, завтра в восточной, южной и большинстве центральной части Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +29...+34 градуса. В западной части страны прогнозируется +22...+27 градусов, а на севере ожидается +25...+29 градусов.

Синоптик также отмечает, что на востоке и юге в пятницу будет преобладать жаркая погода.

Жителям столицы, по мнению Диденко, следует ожидать нелетной погоды. В Киеве прогнозируются грозовые дожди, усиление ветра. Температурные показатели будут колебаться в пределах +27 градусов.

Синоптик подчеркнула, что в целом погода 6 августа в Украине будет интересной и неустойчивой.

Ранее портал "Комментарии" писал, что, по данным Укргидрометцентра, погода в августе 2021 года будет теплее, чем обычно в этот период. Синоптики считают, что средняя температура в последний летний месяц будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, в Карпатах — +16...+18 градусов.

В материале нашего издания также можно прочитать, что в России сильный ветер срывал крыши с жилых домов. Как стало известно, ураганный ветер бушевал в республике Башкортостан. По сообщениям местных СМИ, скорость ветра достигала 22 метров в секунду. Сообщается, что стихия повредила школы, магазины и около десятка многоэтажек. Например, сильным потоком ветра сорвало кровлю супермаркета, который находится в посёлке городского типа Булкагово, что в Уфимском районе.









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