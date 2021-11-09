В Украину идет антициклон с сильными морозами: синоптики рассказали, где будет холоднее всего

В нашу страну пришел арктический антициклон с холодом и морозами. Поэтому начало ноября будет морозное и холодное. Синоптики также радуют, что морозы упадут и станет теплее. Но им на смену придут дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По прогнозу его специалистов, самая большая порция холода придется на среду, 10 ноября. Морозно и холодно, как на ноябрь, будет и в дневные часы, и, когда придет ночь.

По предсказанию синоптиков погоду на всей территории нашей страны формирует арктический гость – антициклон TILDA. Потому осадков не будет. Вместе с тем небо будет без облаков, ясно и температура воздуха существенно снизится.

Ночью будут минусы температуры по всем нашим регионам: -4-9. Лишь в южных регионах теплее -3+ 2. В дневное время+ 3+ 8 градусов, в Закарпатье +11.

В четверг, 11 ноября, морозы станут меньше, но осадков еще не будет.

Как говорят синоптики, они ожидают потепления и первого атмосферного фронта только в воскресенье, 14 ноября. К этому времени ночных морозов уже не будет.

В столице нашей страны в конце рабочей недели станет теплее и потому киевляне должны рассчитывать на частую смену температур. Выше +5 в этот период температура подниматься в городе не будет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптики спрогнозировали морозы и мокрый снег . Отмечается, что в сторону нашей страны движется арктический холод с севера Европы, который украинцы смогут ощутить, начиная со вторника, 9 ноября. В понедельник, 8 ноября, столбики термометра еще продержатся около+ 10 в восточной, западной и северной части Украины.

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