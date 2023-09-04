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В Украину идет антициклон Olenka: что будет с погодой

Завтра в Украине еще будет дождь, а в дальнейшем ожидается сухая и свежая погода

сегодня, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Уже во вторник, 5 сентября, на ситуацию с погодой в украинских регионах повлияет антициклон Olenka. Об этом информирует известная прогнозистка Наталья Диденко. Как она утверждает, циклон будет устраивать для украинцев погоду без осадков.

В Украину идет антициклон Olenka: что будет с погодой

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Дождей преимущественно не будет, только чуть.. чуть на востоке и в Приазовье пройдут", — дает свой прогноз Диденко.


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Столбик термометра, как утверждает синоптик, наконец будет плюсовать и показывать комфортные, 22...26 градусов. В южных регионах воздух будет прогреваться до 29 градусов.

В столице Украины завтра тоже будет комфортно, на столбиках термометров будут роскошные 25 градусов.

"В дальнейшем в Украине — бабье лето, будет повсюду сухо, свежо, не холодно", — радует сограждан известный синоптик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой будет зима 2024 года . В Тихом океане все больше развивается такое явление, как Эль-Ниньо, что увеличивает температуру на планете и вызывает волны жары. Однако специалисты ресурса прогноза погоды Severe Weather Europe считают, что на нашем континенте погода будет совсем иной, чем в предыдущие годы.

Исторические наблюдения свидетельствуют, что в период Эль-Ниньо в Европе наблюдаются разная температура. Например, над Скандинавией могут быть частые и большие волны холода, а Балканы в то время охватывают тепло. Украина находит на грани этих двух явлений, что вызывает очень изменчивую погоду.

На основе исторических метеорологических данных по Эль-Ниньо аналитики Severe Weather Europe составили первый прогноз погоды на период с декабря 2023 по февраль 2024 года. Ожидается, что на юге Европы и ее западной части температура будет выше среднего, тогда как в Украине, странах Балтии и в Великобритании будут типичные температуры для зимы. Этому будут способствовать воздушные массы, идущие с севера. Это значит, что в Украине будут периоды с настоящей холодной зимой, которых в последние годы было очень мало.



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