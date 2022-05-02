В Украину едут американские гаубицы M777: подробности

Представители министерства обороны Соединенных Штатов обнародовали видеоролик, на котором снято как нагружают американское оружие — 155-мм гаубицы M777, что будут отправлять военным нашей страны. В Пентагоне опубликовали кадры видео, на котором видно, как артиллерийское оружие грузят в американские транспортные самолеты С-17. Об этом сообщают в социальных сетях представители американского министерства обороны.

Военная помощь США (фото из открытых источников)

"Морские пехотинцы США и военные летчики загружают гаубицы M777, следующие в Украину", — такая подпись сопровождает видео.

При этом, американские партнеры отмечают, что такие работы по погрузке артиллерийского оборудования военные проводили на транспортную авиацию еще в прошлом месяце этого года на американской авиабазе March, находящейся на территории штата Калифорния.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Норвегия передала Украине оружие. Власти Норвегии на безвозмездной основе поставили в Украину сотню зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Главная способность оружия заключается в том, что оно способно сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах. Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам отметил, что война на территории Украины затягивается и украинская армия нуждается в существенной международной поддержке. "ЗРК "Мистраль" – оружие, уже неоднократно продемонстрировавшее свою эффективность на флоте. Оно должно помочь украинскому войску эффективнее отражать атаки агрессора и наносить максимальный ущерб военной технике РФ. 100 зенитно-ракетных комплексов, которые уже находятся в Украине, были на вооружении армии В настоящее время они находятся на вооружении украинской армии и будут помогать украинским защитникам отбивать атаки агрессора — это не вся помощь от Норвегии Украины, в ближайшее время Киев получит 4 тысячи противотанковых ракет.

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