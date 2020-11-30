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В украинские поезда возвращают чай и кофе: названа цена

Пассажиры смогут купить горячие напитки в одноразовой посуде

сегодня, 21:37
Автор:

Татьяна Веремеева

АО "Укрзализныця" уже с завтрашнего дня, с 1 декабря, будет продавать чай и кофе в поездах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В украинские поезда возвращают чай и кофе: названа цена

Сообщается, что напитки будут подавать в гофрированных стаканчиках объемом 250 мл, а их цена будет такой же, как и до карантина – чай, кофе и 0,5 л воды в бутылке обойдутся пассажирам в 10 грн. Заказать и оплатить напитки предлагают во время покупки билета.

Также пассажиры в декабре смогут купить печенье, вафли, снеки и другие продукты в индивидуальной упаковке.

Напомним, "Укразализныця" начиная с декабря возобновляетдвижение ряда поездов в популярных направлениях.

Также "Комментарии" писали о том, почему на фоне ужесточения карантина из-за коронавируса, власть активно готовится к мероприятиям в новогодне-рождественский период, а "Укрзализныця" возвращает ряд поездов. Сейчас действует карантин выходного дня, когда в субботу и воскресенье работать могут только продуктовые магазины, аптеки и ветеринарные аптеки. Власть приняла решение о карантине выходного дня якобы из-за того, что в выходные люди часто посещают общественные места, много контактируют друг с другом, соответственно, увеличиваются шансы заразиться коронавирусом. 


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/529845/
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