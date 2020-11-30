Карантин в Украине: зачем нужны ограничения в выходные и почему они работают не для всех

В Украине в последние несколько недель власть активно обсуждает новые карантинные ограничения, которые должны уменьшить темпы распространения коронавируса. Сейчас действует карантин выходного дня, когда в субботу и воскресенье работать могут только продуктовые магазины, аптеки и ветеринарные аптеки. Власть приняла решение о карантине выходного дня якобы из-за того, что в выходные люди часто посещают общественные места, много контактируют друг с другом, соответственно, увеличиваются шансы заразиться коронавирусом.



В то же время, люди стараются решить все свои вопросы в будни, тем самым создавая толкучки. Также АО "Укрзализныця" уже назначила массу поездов, которые будут курсировать в период новогодне-рождественских праздников.

Почему так происходит, разбирались "Комментарии".

У власти нет стратегии

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что мы стали свидетелями и жертвами отсутствия стратегий со стороны власти. Практически во всём, включая борьбу с пандемией.

"Мы видим хаотичные действия власти. Без представления, что и зачем делается. К тому же, сталкивается масса различных интересов, – отмечает политтехнолог. – Политические (власть боится потерять рейтинги), экономические (одни бизнесы рушатся, другие обогащаются, представители тех и других есть во власти), социальные… Самые дисциплинированные избиратели (50+) поддерживают жесткий карантин, наименее дисциплинированные (молодежь, зарождающийся и уничтожаемый класс малых и средних предпринимателей) – напротив. Идет постоянный конфликт интересов, на фоне которого Офис президента, Кабмин пытаются делать вид, что что-то делают".

С одной стороны, подчеркивает Алексей Голобуцкий, есть риск, что через месяц-полтора Украины может повторить весеннюю трагедию Италии и Испании – с массой жертв пандемии. С другой – если остановится экономика, под Кабмином, Радой и Офисом президента будут тысячи людей, лишенных работы, средств к существованию.

"Что страшнее – трудно сказать. Зато однозначно ясно, что нынешняя система – неэффективна. В конце декабря, когда всё же, похоже, введут локдаун, окажется что все меры, которые принимались ранее – бессмысленны. В итоге эта власть и экономику не спасет, и людей погубит", – резюмирует эксперт.

Неопределенность по-украински

По мнению политического и экономического эксперта Александра Савченко, наблюдается абсолютная непоследовательность власти в вопросах, связанных с карантином, с введением/не введением локдауна, с тем, что с этим всем делать.

"Есть международные обязательства. Украины взяла определенные средства на введение карантинных мер, на борьбу с COVID-19. И власть как бы должна теперь предпринимать соответствующие меры. Вот только экономика нашей страны не просто не позволяет этого. Она диктует совершенно другие условия, – подчеркивает эксперт. – Необходимо не останавливаться, а работать. Причем больше, напряженнее, чем в других странах. Это – украинская реальность. От которой, похоже, совершенно оторвана наша власть".

Александра Савченко уверена, что президент, премьер и всё нынешнее руководство страны действуют деструктивно.

"Было достаточно времени, чтобы сделать определенные аналитически заключения – как поменялся мир в условия пандемии, какие действия необходимо сделать. А именно – закупить соответствующие медпрепараты, контролировать потоки больных и их окружения, увеличивать и расширять наличие кислорода в больницах... Ничего этого не было сделано. Было бы сделано, возможно, не оглашалась бы идея о введении локдауна. Убийственная для Украины в нынешнем состоянии", – подчеркивает эксперт.

По мнению Александра Савченко, непрогнозируемость и некомпетентность власти (которая играется с карантином выходного дня, не замечая переполненный общественный транспорт) убивает страну.

"Нет критериев, нет маркеров и маяков развития нашей экономики. Непонятно, как выживать. Но власть это, похоже, особо не заботит", – резюмирует эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" собрал воедино зимние карантинные ограничения крупнейших стран Европы и Америки.

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