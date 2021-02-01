В Украине значительно повысят цену проезда в транспорте: названа сумма

В Украине значительно подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Частные перевозчики намерены добиваться от властей увеличения тарифов из-за убытков, которые они понесли во время карантина. Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, передает издание "Страна".

Транспорт. Фото: 112 канал

В частности, вопрос повышения проезда, кроме Киева поднимают во Львове, Сумах и Киевской области.

Моисеенко заявил, что стоимость проезда в маршрутках столицы должна составлять 16 гривен, что в два раза больше существующего тарифа (8 гривен).

Однако, по его словам, частные перевозчики готовы пойти на компромисс с местными властями и поднять тариф до 12-14 гривен.

Во Львове проезд в маршрутках хотят поднять с 7 до 8 гривен, а в Сумах – с 5 до 7 гривен. Моисеенко заявил, что без повышения тарифов в сегодняшней ситуации не обойтись.

Он отметил, что муниципальные власти не спешат с повышением тарифов на проезд из-за того, что это приведет к протестам со стороны людей.

Местные власти Львова заявили, что не собираются повышать стоимость проезда из-за того, что качество услуг остается на низком уровне.

В столице же, повышение проезда решили отложить с февраля на март.

Перевозчики заявляют, что повышения проезда не избежать по причине того, что во время карантина они понесли серьезные убытки и не получили помощи от государства.

Во время карантина пассажиропоток значительно снизился, на многих маршрутах до 50%. Перевозка, по словам частников, стала просто невыгодной.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, подорожает ли проезд в киевском метро до 20 гривен.

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