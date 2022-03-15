В Украине запускают систему поиска местонахождения людей: как она работает

В нашей стране уже скоро заработает система поиска, которая позволит специалистам спасательной службы определять пребывание гражданина, позвонившего на номер экстренной службы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашей страны.

Спасатели рассказали о новой программе (фото из открытых источников)

Как отметил полковник службы ГСЧС Геннадий Герасимчук, специалисты спасательного ведомства, тесно сотрудничая с представителями компаний Garbyne, Apple и Google, внедряют в свою работу новую программную разработку компании Garbyne. Благодаря этому новации теперь можно оперативно определить местонахождения гражданина, обратившегося к работникам линии экстренной службы.

Оказывается, это не все возможности новой разработки. Теперь наши граждане, используя свой телефон, смогут сбросить видео диспетчеру ГСЧС и общаться с ним в двустороннем чате.

По словам спасателей, этот программный продукт уже во время тестирования показал свое удобство и эффективность.

Также внедряемая система будет незаменима при поиске попавших под завалы и будет использоваться для общения с гражданами, живущими с различными недостатками здоровья.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ГСЧС раскритиковали Геращенко. Спикер управления ГСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага подвергла резкой критике действия высокопоставленного чиновника Министерства внутренних дел Антона Геращенко, который в своем сообщении отчитался об успехах военных противовоздушной обороны столицы, в очередной раз сбивших над Киевом вражескую ракету. Советник министра обнародовал район, где упали обломки ракеты.

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