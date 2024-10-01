В Украине заключен первый договор на разминирование агроземель

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Амбарцумян Анна
В Украине был заключен первый контракт на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы. Об этом сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины, во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности.
Разминирование агроземель. Фото из открытых источников
Центр гуманитарного разминирования подписал соглашение с победителем аукциона – оператором противоминной деятельности "Украинские сервисы разминирования". Этот оператор будет разминировать площадь в 86 гектаров в Шевченковском обществе Николаевской области.
Фермерское хозяйство стало участником программы компенсации расходов на разминирование в июле этого года.
Участок, требующий разминирования, состоит из 12 зон с разными уровнями сложности. На этих территориях обнаружены кассетные боеприпасы, противопехотные и противотранспортные мины, а также боеприпасы к стрелковому оружию. Часть участков покрыта травой, есть также деревья и камыши. Оператор получит 4,85 млн. грн. за разминирование этой территории, которая в первый год войны находилась фактически на линии фронта.
В рамках системы Prozorro Центр гуманитарного разминирования уже объявил 20 аукционов по закупке услуг по разминированию сельскохозяйственных участков общей площадью 6 690 га. Следующие девять аукционов запланированы на 1 октября, а площадь участков, на которые будут закуплены услуги, составляет 2470 га, стартовая цена — более 172 млн грн.
До конца недели могут быть заключены еще три соглашения.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой, завершающим свою дипломатическую миссию в Украине. В ходе встречи Шмигаль выразил благодарность Японии за поддержку резолюций ООН, Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности в части ядерной безопасности, а также за подписание соглашения о безопасности. Япония обеспечит треть машин для разминирования на Украине до конца года.
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