В Украине заключен первый договор на разминирование агроземель

В Украине был заключен первый контракт на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы. Об этом сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины, во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности.



Разминирование агроземель. Фото из открытых источников

Центр гуманитарного разминирования подписал соглашение с победителем аукциона – оператором противоминной деятельности "Украинские сервисы разминирования". Этот оператор будет разминировать площадь в 86 гектаров в Шевченковском обществе Николаевской области.

Впервые в украинской истории мы подписано соглашение по разминированию участка сельскохозяйственного назначения, как результат открытых торгов в системе Prozorro. Благодаря конкуренции начальная цена снизилась более чем на один миллион гривен. Так государство получит экономию средств, а фермер полную компенсацию стоимости разминирования от государства. Всего в системе Prozorro прошло уже 11 подобных аукционов. На торгах соревновалось от 2 до 6 участников. Падение цены в ходе торгов составило более 18%, что сэкономит для государственного бюджета более 44 миллионов гривен, — сказала Юлия Свириденко.

Фермерское хозяйство стало участником программы компенсации расходов на разминирование в июле этого года.

Участок, требующий разминирования, состоит из 12 зон с разными уровнями сложности. На этих территориях обнаружены кассетные боеприпасы, противопехотные и противотранспортные мины, а также боеприпасы к стрелковому оружию. Часть участков покрыта травой, есть также деревья и камыши. Оператор получит 4,85 млн. грн. за разминирование этой территории, которая в первый год войны находилась фактически на линии фронта.

Подписанный договор и саперы в полях — лучшее свидетельство того, что программа компенсаций работает. Для меня очень важно, что на участие в программе подаются как крупные, так и малые агропроизводители, а конкуренция на аукционах среди операторов составляет до 6 предложений на один лот. Это значит, что мы создали прозрачные условия для ключевых игроков рынка разминирования, и это позволит нам быстрее и эффективнее разминировать наши земли, — сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

В рамках системы Prozorro Центр гуманитарного разминирования уже объявил 20 аукционов по закупке услуг по разминированию сельскохозяйственных участков общей площадью 6 690 га. Следующие девять аукционов запланированы на 1 октября, а площадь участков, на которые будут закуплены услуги, составляет 2470 га, стартовая цена — более 172 млн грн.

До конца недели могут быть заключены еще три соглашения.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой, завершающим свою дипломатическую миссию в Украине. В ходе встречи Шмигаль выразил благодарность Японии за поддержку резолюций ООН, Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности в части ядерной безопасности, а также за подписание соглашения о безопасности. Япония обеспечит треть машин для разминирования на Украине до конца года.

