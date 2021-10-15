В Украине зафиксирован рекордный уровень нелегального рынка сигарет: что произошло

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Кравцев Сергей
Нелегальный рынок сигарет в Украине составил 15,9%, чего раньше никогда не было. Это произошло после того, как "слуги народа" повысили налоги настолько, что контрабанда и контрафакт стали просто очень прибыльны. При этом все эксперты в один голос предупреждали, что так и будет. Но во власти говорили, что причина – это слишком резкий рост налоговой нагрузки на легальных производителей, при полной неспособности защитить их от нелегалов. Депутаты сами признают, что понятия не имеют, как с этим бороться. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает нардеп 8-го созыва ВР Борислав Береза.
Сигареты. Фото: из открытых источников
Нардеп рассказывает, теперь в бюджет на следующий год фактически вписали признание поражения: там при росте акцизов на 20% прогнозируется падение поступлений на 5,4%.
Он добавляет, бум одноразовых электронных китайских вейпов, завезенных малыми партиями серым или чёрным импортом, вообще неясно как измерить. Но бюджет не получит с них абсолютно ничего.
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