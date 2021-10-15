В Украине зафиксирован рекордный уровень нелегального рынка сигарет: что произошло

Нелегальный рынок сигарет в Украине составил 15,9%, чего раньше никогда не было. Это произошло после того, как "слуги народа" повысили налоги настолько, что контрабанда и контрафакт стали просто очень прибыльны. При этом все эксперты в один голос предупреждали, что так и будет. Но во власти говорили, что причина – это слишком резкий рост налоговой нагрузки на легальных производителей, при полной неспособности защитить их от нелегалов. Депутаты сами признают, что понятия не имеют, как с этим бороться. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает нардеп 8-го созыва ВР Борислав Береза.

Сигареты. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказывает, теперь в бюджет на следующий год фактически вписали признание поражения: там при росте акцизов на 20% прогнозируется падение поступлений на 5,4%.

"В какой стране это ещё возможно? Лишь в той, где решения принимаются на Банковой. Но это лишь начало. Потому что коррупционеры из ОП и полду*ки из моносброда на следующий год закладывают еще больший рост налогов. Видимо стрелять будут во вторую ногу. Эксперты предполагает, что после этого в тени окажется четверть рынка. 25%, а может и больше. И это только сигареты", – отметил Береза.

Он добавляет, бум одноразовых электронных китайских вейпов, завезенных малыми партиями серым или чёрным импортом, вообще неясно как измерить. Но бюджет не получит с них абсолютно ничего.

"Зато контрабандисты и коррупционеры смогут купить по ещё одной квартире в Лондоне или новую виллу в Италии. Так выглядит конец эпохи бедности. А бюджет их мало беспокоит", — подытожил нардеп.



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