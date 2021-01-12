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Контрабанда на несколько миллионов: ценная находка украинских пограничников (ФОТО)

Товар пытались провезти в Украину через польскую границу

сегодня, 16:12
Автор:

Вечканова Елена

Украинские пограничники в очередной раз предотвратили незаконный ввоз иностранных товаров в страну. Об изъятии рекордной партии контрабандного какао-порошка сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Контрабанда на несколько миллионов: ценная находка украинских пограничников (ФОТО)

Нарушители пытались ввезти контрабанды на почти 5 млн гривен. Фото: ГПСУ

Пункт пропуска "Ягодин", через который в страну уже неоднократно пытаются доставить незарегистрированные товары, снова стал "героем дня". Соблюдая правила, украинские пограничники решили тщательней проверить один из автомобилей, который ехал из Польши.

Официально зарегистрированным грузом были пищевые продукты, а именно какао-порошок. На бумаге было указано, что вес товара, который переправляли через границу, достигает почти 20,5 тонн. Вот только при обследовании багажа оказалось, что заявленное в документах количество товара далека от реального — его занизили в несколько раз. "Уменьшили" в накладных и цену какао — 39000 евро.

Контрабанда на несколько миллионов: ценная находка украинских пограничников (ФОТО) - фото 2
Контрабанда на несколько миллионов: ценная находка украинских пограничников (ФОТО) - фото 3
Контрабанда на несколько миллионов: ценная находка украинских пограничников (ФОТО) - фото 4

После изъятия и передачи груза таможенникам стоимость товара подсчитали честно. Оказалось, что пограничники Луцкого отряда предупредили ввоз контрабанды на более 4,7 млн гривен.

Как указано в сообщении службы, водитель-нарушитель ехал в Украину аж из Нидерландов.

А пока кто-то пытается въехать на украинскую территорию, пограничники информируют о количестве лиц, которые покинули государство. Так, только за первую декаду января 2021 с Украины выехали более 400 000 человек.

Также "Комментарии" подробно рассказывали о том, какие товары чаще всего конфисковывали в 2020 году отечественные таможенники. Небольшой спойлер — в Украину очень любят ввозить контрафактные детские игрушки и электронику. Кстати, общая стоимость изъятых товаров превысила 5 млн гривен.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-volini-zapobigli-nezakonnomu-vvezennyu-v-ukrainu-kontrabandi-na-mayzhe-5-milyoniv-griven/
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