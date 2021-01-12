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Побег за границу: сколько людей уехало из Украины с начала 2021 года

Пограничники отказали в пропуске 400 людям. Количество все же выехавших за границу украинцев превышает эту цифру в тысячу раз

сегодня, 15:07
Автор:

Вечканова Елена

Начиная с первых чисел января 2021 года из Украины выехало больше 400 тысяч людей. О такой статистике сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Побег за границу: сколько людей уехало из Украины с начала 2021 года

Более 400 тысяч людей выехали из Украины с начала 2021 года. Фото: Радіо Свобода

Более 400 тысяч украинцев после зимних праздников покинули пределы страны. И это все — за первую декаду января. Причины выезда — работа, отдых или активный туризм — представители ведомства не уточняют. 

Побег за границу: сколько людей уехало из Украины с начала 2021 года - фото 2

Интересно, что отказали в пересечении границы лишь чуть больше, чем 400 личностям. Лишь четвертая часть из этого количества являются потенциальными нелегальными мигрантами. Трое граждан пытались выехать из Украины с поддельными документами, еще 25 — использовали недействительные.

"Также охранники границы обнаружили 9 единиц оружия, 47 боеприпасов, более 1,5 кг психотропов, товары на более 200 тис. грн и 5 специально изготовленных тайников для их перемещения", — сообщают в ведомстве.

Вместе с этим правоохранители информируют, что за первые десять дней января из Украины выехало больше 95 тысяч различных транспортных средств.

Некоторые же люди настолько спешат выехать за границу, что забывают сделать элементарные вещи. Так, ранее "Комментарии" сообщали, что в начале января украинско-польскую границу пытался пересечь отец с несовершеннолетней дочкой, у которого не было разрешения от матери ребенка. Пытаясь найти выход из ситуации, мужчина не придумал ничего лучше, чем предложить пограничникам взятку.

Также на портале можно узнать, что в Беларуси планируют сделать платный выезд из страныВпрочем, такая практика должна коснуться исключительно транспорта, чей максимальный вес не превышает 5 тонн. Местный сбор белорусы смогут устанавливать в размере не более трех базовых величин.



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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/vid-pochatku-2021-roku-kordon-derzhavi-peretnulo-ponad-400-tisyach-osib/
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