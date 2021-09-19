В Украине задержатся дожди и похолодает еще сильнее

В это воскресенье мы уже прощаемся с солнышком и ласковой порой бабьего лета. Пришла настоящая осень со слякотью и грозами. Также этот дождливый циклон принес с собой похолодание, совсем нехарактерное для первого месяца осени. О том, яко погода в Украине, информирует Укргидрометцентр. Погода в Украине (фото из открытых источников) В это воскресенье мы уже не увидим солнца, небо будет серым и неприветливым, будут надоедать туман и сильный ветер.

Метеорологи отмечают, что дожди пройдут уже ночью на Левобережной части страны, в Восточных регионах — слякоть, некоторые районы этой территории накроет сильнейшая гроза. Температура+ 13 + 18 градусов.

В Западных областях, в Винницкой и Житомирской температура еще немного понизится +7 + 12 градусов. В Закарпатской области теплее+ 16. Плюсовая летняя температура сохранится в Южном регионе и на некоторых территориях Восточного региона. Здесь будет+19+ 24 солнечных градусов. В столице нашего государства будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Столбик термометра снизится и будет показывать в ночное время суток+ 11 +13. В дневное время суток+ 14+ 16. Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Украину накроет сильными грозами и холодом . Новый атмосферный фронт принесет на территорию нашей страны в конце недели слякоть и снижения температуры. Придут надоедливые холодные дожди, солнышко на время скроется за темные хмари.Вместе с тем работники Укргидрометцентра утверждают, что слякоть придет в Западный регион. Дожди пройдут на Закарпатье, Волыни и Ровенщине. Солнечная погода станет прохладной, как предполагает госпожа Диденко в выходные. Слякоть и холод вытеснит солнышко и любимое всеми бабье лето.

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