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В Украине задержатся дожди и похолодает еще сильнее

Синоптики рассказали какой будет погода 19 сентября

сегодня, 08:25
Автор:

Лиля Воробьева

  В это воскресенье мы уже прощаемся с солнышком и ласковой порой бабьего лета. Пришла настоящая осень со слякотью и грозами. Также этот дождливый циклон принес с собой похолодание, совсем нехарактерное для первого месяца осени. О том, яко погода в Украине, информирует Укргидрометцентр.

В Украине задержатся дожди и похолодает еще сильнее

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В это воскресенье мы уже не увидим солнца, небо будет серым и неприветливым,  будут надоедать туман и сильный ветер.

Метеорологи отмечают, что дожди пройдут уже ночью на Левобережной части страны, в Восточных регионах — слякоть, некоторые районы этой территории накроет сильнейшая гроза. Температура+ 13 + 18 градусов.

В Западных областях, в Винницкой и Житомирской температура еще немного понизится +7 + 12 градусов. В Закарпатской области теплее+ 16.

Плюсовая летняя температура сохранится в Южном регионе и на некоторых территориях Восточного региона. Здесь будет+19+ 24 солнечных градусов.

В столице нашего государства будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Столбик термометра снизится и будет показывать в ночное время суток+ 11 +13. В дневное время суток+ 14+ 16.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Украину накроет сильными грозами и холодом . Новый атмосферный фронт принесет на территорию нашей страны в конце недели слякоть и снижения температуры. Придут надоедливые холодные дожди, солнышко на время скроется за темные хмари.Вместе с тем работники Укргидрометцентра утверждают, что слякоть придет в Западный регион. Дожди пройдут на Закарпатье, Волыни и Ровенщине. Солнечная погода станет прохладной, как предполагает госпожа Диденко в выходные. Слякоть и холод вытеснит солнышко и любимое всеми бабье лето.


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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC/photos/a.1418531561731771/2979227862328792/
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