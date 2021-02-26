В Украине за два дня вакцинировали более 1000 человек

По состоянию на 25 февраля по итогам двух дней вакцинации от коронавируса в Украине привили более 1000 человек. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Право на власть"

Вакцинация (фото из открытых источников)

"Сейчас это 1179 человек вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Потому что для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся — это 60%, — сказал он.

По словам министра, сейчас сформированы соответствующие мобильные бригады, которые вакцинируют.

"Первый этап — мы вакцинируем мобильными бригадами. Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы", — сказал он.

Степанов обещает, что на днях украинцы увидят "совсем другие цифры", а вакцинация происходит согласно утвержденному плану.

Отметим, 25 февраля, в столице начался процесс вакцинации от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca, предоставленным Министерством здравоохранения. Одним из первых получил прививку заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко. Он уже болел коронавирусом в ноябре.

В Харьковскую область вечером 24 февраля доставили первые 30 400 доз вакцины CoviShield. Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, препараты доставили на областной аптечный склад и ими в первую очередь привьют медиков.

Напомним, в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Процесс массовой вакцинации начал врач-реаниматолог Евгений Горенко из Черкасс. Он непосредственно работает с людьми, больными COVID-19, в одном из отделений Черкасской областной больницы.

Сообщается, что после того, как Евгений сделал прививку, еще 30 минут за ним наблюдали медработники. Стоит отметить, что Черкасская область одна из первых получила вакцину против коронавируса количеством 16 200 доз.

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