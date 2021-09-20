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В Украину идут заморозки до -3 градусов: где и когда будет холоднее

В Украину идет похолодание

20 сентября 2021, 23:45
Автор:

Лиля Воробьева

На этой неделе мы все должны забыть замечательное высказывание: хорошая, ласковая осень. Потому  что последняя неделя сентября будет совсем без солнца, дождливой и слякотной, и еще и с заморозками. Но синоптики обнадеживают, что солнечные дни еще обязательно вернутся.

В Украину идут заморозки до -3 градусов: где и когда будет холоднее

Прогноз погоды в Украине (фото с открытых источников)

Как утверждает авторитетный синоптик Наталья Диденко, на большей территории регионов 21 сентября будет прохладно+7+ 12  градусов. Уже больше плюсы +12 +18 в Южных и Восточных регионах, на Днепровщине. Сильный ветрище будет побуждать всех теплее одеваться, чтобы не простудиться.

Наталья  Диденко прогнозирует слякоть в Северных и Центральных регионах и на Харьковщине.

В столице страны также будет царить время сентябрьского холода. Столбик термометра будет показывать ночью +4, +5, а дневной поры +7 +9. Сильные порывы ветра и небольшая слякоть.

Еще, как передает ДСНС на территорию Западной Украины 22 сентября придут неожиданные заморозки. В Карпатах ожидается снег.

А уже 23 сентября на всей территории  страны, кроме южных и восточных регионов также будут заморозки 0-3 градуса. Они затронут и Киевскую область.

Синоптики говорят о трех холодных сентябрьских днях в начале недели и резком потеплении на выходные. Прибавлять плюсы переменчивая погода начнет уже с пятницы, 24 сентября. А на выходные будут все +20 и выше. Вот такое контрастное завершения сентября.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украину накроет сильными грозами и холодом. Новый атмосферный фронт принесет на территорию нашей страны в конце недели слякоть и снижения температуры. Придут надоедливые холодные дожди, солнышко на время скроется за темные тучи.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/129128.html
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