logo

BTC/USD

61720.10

ETH/USD

2432.01

LTC/USD

64.90

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине вынесен один из первых тюремных приговоров за поджог военных авто
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине вынесен один из первых тюремных приговоров за поджог военных авто

Суд вынес приговор: 6 лет тюрьмы за поджог военной техники в Кировоградской области

сегодня, 16:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

В Кировоградской области был вынесен один из первых тюремных приговоров за поджог военной техники. Местный суд в Александрии приговорил 28-летнюю женщину к шести годам лишения свободы за поджог служебного автомобиля Национальной гвардии. Приговор был вынесен на основе собранных доказательств Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

В Украине вынесен один из первых тюремных приговоров за поджог военных авто

В Кировоградской области женщина приговорена к 6 годам за поджог военного автомобиля

Как выяснилось, женщина попала под влияние российских спецслужб из-за своей активности в Телеграмм-каналах, где она искала возможность легко подзаработать. Она получила заказ от РФ и подожгла служебный пикап, а чтобы доказать выполнение задания, сняла процесс поджога на видео.

Задержали ее с поличным — буквально сразу после совершения преступления. Сотрудники СБУ и полиции отреагировали оперативно и сумели быстро задержать подозреваемую.

Суд признал женщину виновной в препятствовании работе Вооруженных сил Украины и других воинских подразделений по статье 114-1 Уголовного кодекса. Это первый шаг в борьбе с подобными преступлениями против обороноспособности страны.

“На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований)”, — говорится в сообщении.

Читайте на портале "Комментарии" — В Ивано-Франковске разоблачили и задержали злоумышленников, которые подожгли автомобили военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Напомним, что поджоги машин, избиение военных — это всего лишь начало. Правоохранительная система не может это остановить , поскольку, когда на такое дело подписывают подростков за 300$, ничего не поможет, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SBUkr/13077
Теги:

Новости

Все новости