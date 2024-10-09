В Украине вынесен один из первых тюремных приговоров за поджог военных авто

В Кировоградской области был вынесен один из первых тюремных приговоров за поджог военной техники. Местный суд в Александрии приговорил 28-летнюю женщину к шести годам лишения свободы за поджог служебного автомобиля Национальной гвардии. Приговор был вынесен на основе собранных доказательств Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

В Кировоградской области женщина приговорена к 6 годам за поджог военного автомобиля

Как выяснилось, женщина попала под влияние российских спецслужб из-за своей активности в Телеграмм-каналах, где она искала возможность легко подзаработать. Она получила заказ от РФ и подожгла служебный пикап, а чтобы доказать выполнение задания, сняла процесс поджога на видео.

Задержали ее с поличным — буквально сразу после совершения преступления. Сотрудники СБУ и полиции отреагировали оперативно и сумели быстро задержать подозреваемую.

Суд признал женщину виновной в препятствовании работе Вооруженных сил Украины и других воинских подразделений по статье 114-1 Уголовного кодекса. Это первый шаг в борьбе с подобными преступлениями против обороноспособности страны.

“На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований)”, — говорится в сообщении.

Читайте на портале "Комментарии" — В Ивано-Франковске разоблачили и задержали злоумышленников, которые подожгли автомобили военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Напомним, что поджоги машин, избиение военных — это всего лишь начало. Правоохранительная система не может это остановить , поскольку, когда на такое дело подписывают подростков за 300$, ничего не поможет, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.