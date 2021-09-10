В Украине вводят зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID-19: в чем разница

Министерство здравоохранения собирается внедрить в Украине документы желтого и зеленого образца о вакцинации для украинцев внутри страны. Желтый сертификат будет выдаваться тем, кто сделал одну прививку, зеленый — две. Об этом сообщает главный санврач Игорь Кузин.

Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников

"Зеленый — это внутренний сертификат, который выдают после двух доз вакцинации, желтый сертификат человек получает после первой дозы вакцинации. И также может пользоваться теми же услугами, отведывать рестораны, спортзалы и остальные заведения", — сказала главный санврач Игорь Кузин.

Срок действия желтого сертификата составляет 20 дней — период между вакцинациями.

"Срок действия желтого удостоверения равен интервалу между первой и второй прививкой. После повторной иммунизации человек получает зеленый сертификат — значит, что человек полностью вакцинирован, а действие желтого автоматически упраздняется", — отметил главный санврач Игорь Кузин.

Сертификаты будут выдаваться для того, чтобы даже во время локдауна вакцинированные украинцы могли посещать массовые места. Пока социальное мышление украинцев немного отличается от европейцев, но прогресс существует. Туристы в Европе обычно удивляются, когда родители оставляют детей в детских колясках возле кафе и ресторанов.

Напомним, коронавирус отменяется: первая страна в ЕС сняла все ограничения. Дания снимает все ограничения по коронавирусу в пятницу, 10 сентября. И становится первой страной ЕС, которая полностью вернулась к повседневной жизни, как было перед пандемией. Для жителей Дании это соблазнительный возврат к временам до пандемии.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Moderna разрабатывает комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа.





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