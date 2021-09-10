logo
Русский Українська

BTC/USD

46253.16

ETH/USD

3421.56

LTC/USD

180.97

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине вводят зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID-19: в чем разница
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине вводят зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID-19: в чем разница

Сертификаты будут выдаваться для того, чтобы даже во время локдауна вакцинированные украинцы могли посещать массовые места

сегодня, 10:30
Автор:

Хмільовська Інна

Министерство здравоохранения собирается внедрить в Украине документы желтого и зеленого образца о вакцинации для украинцев внутри страны. Желтый сертификат будет выдаваться тем, кто сделал одну прививку, зеленый — две. Об этом сообщает главный санврач Игорь Кузин.

В Украине вводят зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID-19: в чем разница

Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников

"Зеленый — это внутренний сертификат, который выдают после двух доз вакцинации, желтый сертификат человек получает после первой дозы вакцинации. И также может пользоваться теми же услугами, отведывать рестораны, спортзалы и остальные заведения", — сказала главный санврач Игорь Кузин. 

Срок действия желтого сертификата составляет 20 дней — период между вакцинациями.

"Срок действия желтого удостоверения равен интервалу между первой и второй прививкой. После повторной иммунизации человек получает зеленый сертификат — значит, что человек полностью вакцинирован, а действие желтого автоматически упраздняется", — отметил главный санврач Игорь Кузин. 

Сертификаты будут выдаваться для того, чтобы даже во время локдауна вакцинированные украинцы могли посещать массовые места. Пока социальное мышление украинцев немного отличается от европейцев, но прогресс существует. Туристы в Европе обычно удивляются, когда родители оставляют детей в детских колясках возле кафе и ресторанов. 

Напомним, коронавирус отменяется: первая страна в ЕС сняла все ограничения. Дания снимает все ограничения по коронавирусу в пятницу, 10 сентября. И становится первой страной ЕС, которая полностью вернулась к повседневной жизни, как было перед пандемией. Для жителей Дании это соблазнительный возврат к временам до пандемии. 

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Moderna разрабатывает комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/article/health/5-mifiv-pro-rutinnu-vakcinaciju
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ