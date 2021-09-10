В Украине вводят зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID-19: в чем разница

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Хмільовська Інна
Министерство здравоохранения собирается внедрить в Украине документы желтого и зеленого образца о вакцинации для украинцев внутри страны. Желтый сертификат будет выдаваться тем, кто сделал одну прививку, зеленый — две. Об этом сообщает главный санврач Игорь Кузин.
Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников
Срок действия желтого сертификата составляет 20 дней — период между вакцинациями.
Сертификаты будут выдаваться для того, чтобы даже во время локдауна вакцинированные украинцы могли посещать массовые места. Пока социальное мышление украинцев немного отличается от европейцев, но прогресс существует. Туристы в Европе обычно удивляются, когда родители оставляют детей в детских колясках возле кафе и ресторанов.
Напомним, коронавирус отменяется: первая страна в ЕС сняла все ограничения. Дания снимает все ограничения по коронавирусу в пятницу, 10 сентября. И становится первой страной ЕС, которая полностью вернулась к повседневной жизни, как было перед пандемией. Для жителей Дании это соблазнительный возврат к временам до пандемии.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что Moderna разрабатывает комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа.
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