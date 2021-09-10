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Коронавирус отменяется: первая страна в ЕС сняла все ограничения

Высокий уровень доверия к обществу частично объясняет успешное внедрение вакцины в стране

сегодня, 09:40
Автор:

Хмільовська Інна

Дания снимает все ограничения по коронавирусу в пятницу, 10 сентября. И становится первой страной ЕС, которая полностью вернулась к повседневной жизни, как было перед пандемией. Об этом сообщает издание Politico.

Коронавирус отменяется: первая страна в ЕС сняла все ограничения

Коронавирус отменяется, фото из открытых источников

"Вакцины и большие усилия всех граждан Дании за столь длительный период являются основой того, чем мы сильны", — сказал министр здравоохранения Магнус Хюникке в Twitter на этой неделе.

Датские власти здравоохранения одобрили этот шаг в конце августа, заявив, что вирус "больше не является критической угрозой для общества" из-за высокого уровня вакцинации и низкой заболеваемости на тяжелые болезни и смерть.

"Пропуск на COVID" в стране больше не нужен

С сегодняшнего дня можно без ограничений входить в рестораны, спортивные центры или ночные клубы, а детей больше не будут автоматически отправлять домой, если они будут тесно контактировать с подтвержденным случаем COVID-19. Только зараженные должны попасть на карантин. Люди могут вернуться в офис в обычном режиме, а школы открыты.

Этот шаг является последним в решении страны по смягчению пандемических мероприятий, включая отмену требования маски для общественного транспорта, 13 августа. Это также происходит, когда другие скандинавские страны, такие как Швеция — собираются отменить свои ограничения в конце сентября — воспользовавшись улучшением эпидемиологического прогноза.

Для жителей Дании это соблазнительный возврат к временам до пандемии. Поскольку последние ограничения по маскам упали, например, контроллеры билетов в пригородных поездах радостно сообщили путешественникам в масках, что они могут снять маски.

Наряду с успешным внедрением вакцины, эксперты отметили высокий уровень доверия к власти. Почти три четверти взрослых полностью вакцинированы, а уровень госпитализации с COVID-19 низок.

Одно модное слово, которое некоторые используют, — это samfundssind, или социальное мышление. Это свидетельствует о сильном чувстве социальной ответственности и подотчетности в датском обществе. Туристы обычно удивляются, когда родители оставляют детей в детских колясках возле кафе и ресторанов. Напротив, в других странах Европы доверие к власти по борьбе с коронавирусом значительно ниже.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Moderna разрабатывает комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа.



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Источник: https://www.politico.eu/article/denmark-first-eu-lift-coronavirus-restrictions/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1631208664
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