В Украине вводят новую награду (ФОТО)

В Украине ценят тех, кто в сложную минуту, часто жертвуя своей жизнью и здоровьем помогаем другим, поступает ответственно. Именно поэтому в Украине вводят новую награду – нагрудный знак "За сохраненную жизнь". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Military Media Center.

В Украине ввели новую награду. Фото Military Media Center

Отмечается, нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "За сохранение жизни" будут награждаться военнослужащие, работники ВСУ, которые спасли жизнь человеку во время участия в военных действиях или ликвидации природных и техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций.

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Такой нагрудный знак также могут получить гражданские лица, если они своими действиями помогли спасти жизнь военнослужащему или работнику ВСУ.

Что касается самого изображения нагрудного знака, то на лицевой стороне изображена "Звезда жизни" — символ неотложной медицинской помощи, которую образуют санитарные носилки для переноски раненых. В центре символ медицины — посох Асклепия, божественного покровителя медицины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия, идущие третий месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



