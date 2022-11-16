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В Украине вводят аварийные отключения после крупнейшей атаки в истории энергетики

Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах

16 ноября 2022, 10:30
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Автор:

Кравцев Сергей

По всей Украине 16 ноября используются графики почасовых отключений, а также дополнительно — аварийные отключения. Накануне произошла самая масштабная атака в истории энергетики. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

В Украине вводят аварийные отключения после крупнейшей атаки в истории энергетики

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Массированные ракетные удары 15 ноября и похолодание еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 16 ноября была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины.

Энергетики отмечают, что наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах. Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений. Это позволило предотвратить полное обесточивание страны, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Следующие несколько дней будут тяжелыми: скоро ударят морозы и потребление электроэнергии будет увеличиваться, соответственно нагрузка на сети тоже, добавил он.                                                               

Кудрицкий призвал украинцев с пониманием относиться к отключениям, которые будут действовать по мере необходимости.

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Также издание "Комментарии" сообщало – после падения российской ракеты в Польше министр обороны Украины Алексей Резников напомнил НАТО о просьбе, которую Запад так и не выполнил.




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Источник: https://t.me/Ukrenergo/1683
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