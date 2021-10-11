В Украине впереди 4 выходных подряд: когда придется отрабатывать украинцам

На этой неделе, рабочими будет только три рабочих дня. Четыре дня подряд — с 14 по 17 октября включительно граждане нашей страны будут иметь выходные. В четверг, 14 октябре вместе с праздником Покрова отмечаем День защитников и защитниц Украины. Вместе с тем за пятницу, 15 октября, придется выходить на работу в следующую субботу, 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Украинцев ждут четыре выходных дня подряд (фото из открытых источников)

Поэтому, отработав начало недели, можно планировать свой досуг на четыре свободных дня — 14 15,16, 17 октября.

Эта новация для соотечественников, что выполняют свои рабочие обязанности в учреждениях и организациях в течение рабочей пятидневки и имеют потом два выходных, которые выпадают на субботу и воскресенье.

Для банков и их учреждений свой собственный режим работы устанавливает Национальный банк Украины.

День защитников и защитниц Украины начал отмечаться 14 октября 2014. С 2015 года этот день является нерабочим. До июля 2021 праздник назывался День защитника Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как в День независимости работали банки . Кабмин принял решение перенести рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа. Поэтому украинцы смогли отдохнуть четыре выходных подряд — с 21 по 24 августа. Нацбанк Украины определил порядок работы банковской системы в связи с переносом Кабинетом Министров рабочих дней в 2021 году. Так, день работы банковской системы Украины в 2021 году переносятся с понедельника 23 августа — на субботу 28 августа. В НБУ приняли решение о том, что межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа будут осуществляться по дате банковского дня 28 августа 2021.

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